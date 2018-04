Futballtörténelem volt a Bundesliga 30. fordulójának utolsó, hétfő esti meccsén, a Mainz-Freiburgon.

Történt hogy az első félidő utolsó pillanataiban a hazai támadásnál a világ legegyértelműbb kezezése nem tűnt fel sem a partjelzőnek, sem Guido Winkmann játékvezetőnek: a védő az ötösön ért bele felemelt alkarral a beadásba, ami így a kapus kezébe pattant.

Ugye hiába reklamáltak a mainziak, a bíró lefújta a félidőt, a csapatok bementek az öltözőbe. Mire a spori az oldalvonalra ért, már jelezték neki, a videóbíró észrevette a kezezést, be is fújta büntetőnek. Winkmann nem tehetett mást, a pályán is megítélte a tizenegyest, bár egy darab játékos nem volt már a gyepen. Szólt hát nekik, jöjjenek ki, mert le kell rúgni a büntetőt, még ha időn túl is.

Jöttek, felálltak, és Paolo De Blasis mélyen a hosszabbításban, de ki tudja, pontosan hanyadik percben, berúgta a tizenegyest. 1-0, megvolt a topfutball első lefújás után értékesített, szabályos időn túli büntetője/gólja.

Ezután a futballisták újra levonultak a pihenőre.

Bár ez a Benny Hill-koreográfia überelhetetlen, a második Mainz-gólnál majdnem sikerült überelni. Ártalmatlan akció végén hazaadta a labdát a freiburgi védő, csakhogy Alexander Schwolow kapus másképp gondolta, és a tőle öt méterre álló csatárnak, Robin Quaisonnak passzolta ki, mintha csak őt akarta volna megjátszani. Quaison azonnal a még jobb helyzetben álló De Blasishoz gurított, akinek a 11-espontról kellett a kapuba találnia: a labda a kapufáról lepattant, a bal alsó saroktól végiggurult a gólvonalon, és bement a jobb alsóba.

De Blasis gólöröme egy fejfogásos sóhaj lett.

A Mainz 2-0-ra nyert, feljött az osztályozós helyről bentmaradónak. De a harc nagyon szoros, több 30 pontos csapat is van. A kiesés már nem igazán fenyeget, a Hamburg és a Köln kvázi már másodosztályú.