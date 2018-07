Orosz topcsapat veheti meg a 47-szeres válogatott magyar védőt

A szentpétervári Zenit figyelmét is felkeltette a Dinamo Kijevben játszó 47-szeres válogatott Kádár Tamás, akit belső védőként vetnének be. Az ügyeletről úgy tudja a Nemzeti Sport, hogy az orosz csapat 8 millió eurót is hajlandó lenne fizetni a tavaly az ukrán bajokságban és az Európa Ligában is jól teljesítő játékosért.

A lap meg is kereste Kádárt, aki csak annyit mondott nekik:

Nem tudok semmit mondani, nem rajtam múlik…

A 28 éves Kádár Tamás 2017 februárjában igazolt a Lech Poznantól a Dinamo Kijevhez, ahol 2020-ig érvényes szerződést írt alá. Eddig másfél szezon alatt 43 meccset játszott az ukrán klubnál, ezeken egy gólt szerzett. A legutóbbi szezont a második helyen zárta a Dinamo Kijev, ami így a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik körébe kvalifikálta magát. A Zenittel az Európa Ligaselejtezőjében küzdhetne Kádár az európai kupaszereplésért.