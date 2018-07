Akkora gólt rúgott a Juve ismertelen fiatalja, mintha ő lenne CR

A Juventus büntetőpárbajban verte a Benficát az International Champions Cup (ICC) nevű felkészülési tornán, miután a rendes játékidőben 1-1-re végeztek a csapatok.

A Juventus az időszaknak megfelelően tartalékos csapatot küldött a pályára, a legnagyobb hiányzók közül Ronaldo csak hétfőn csatlakozik a felkészüléshez, ahogy Dybala, Cuadrado és Higuaín is a vébé fáradalmait piheni még. Így se nézett ki rosszul a torinói kezdő, de csak papíron, mert a pályán a Benfica sokkal jobb volt, az olaszoknak a kaput sem sikerült eltalálniuk az első 45 percben.

Ami végül lényegesen hosszabb lett Facundo Ferreyra sérülése, illetve ápolása miatt. A Benfica frissen vásárolt argentin csatára az első hírek szerint komolyabb agyrázkódást szenvedett, miután fejjel nekiütközött csapattársa, Jardel vállának. Hosszú ápolás után, nyakmerevítőben hozták le a pályáról

A szünetben Allegri öt helyen is cserélt, ami láthatóan bevált, Joao Cancelo például kétszer is gólt lőhetett volna, és Khedirának is akadt egy helyzete. Erősen kopogtatott tehát az ajtón a Juventus, de nem sok eredménnyel. Sőt, a 65.percben az olaszok kerültek hátrányba, miután a benficás Álex Grimaldo nem kopogtatott az ajtón, hanem berúgta. Mármint a Benfica vezető gólját egy tökéletesen elvégzett szabadrúgásból. A spanyol U21-es hátvéd 25 méterről lőtte ki végtelen precizitással a kapu bal felső sarkát.

Ekkor a Juventusban már csak egyetlen játékos volt pályán a kezdőből, Federico Bernardeschi, de ő sem sokáig, helyére a szurkolók által sem nem különösebben ismert Luca Clemenza állt be a 72. percben. A 21 éves támadó-középpályás 14 éves kora óta a Juventusnál nevelkedett, az elmúlt idényt pedig az Ascolinál töltötte kölcsönben.

Avagy nem sokan várták volna pont tőle az egyenlítést. Ehhez képest 10 perc múlva akkora gólt rúgott, mintha ő lenne Ronaldo. A tizenhatos jobb felső sarkánál két gyors csellel betört a védők között, majd ballal kapufás nagy gólt lőtt, a labda a felső lécről vágódott a kapuba.

A döntetlent hozó rendes játékidőt büntetők követték, a párbajt a Juventus nyerte 4-2-re.

Eredmények az ICC második fordulójából (szombat):