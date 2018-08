Szlovákia még 3 csapattal áll, nekünk 1 maradt

Mindig nehéz megítélni egy bajnokság színvonalát, erősségét, mert állandóan látják az előrelépést a hazai szakértők. Sokszor halljuk, mennyivel jobb iramú, izgalmasabb meccsek vannak, mint egy éve, már csak ezért is, szükségszerűen előre kell lépjen a hazai bajnokság. Az UEFA rangsorban kiszorultunk a harmincból, 33. helyen vagyunk.

A nemzetközi kupaszereplés most tálcán kínálta a magyar labdarúgás objektív erőfelmérőjét, kik jutottak el a harmadik fordulóig.

Az Újpest felállt kétgólos hátrányból az azeri Neftchi ellen, 35 éve nem volt ilyen, de azóta a Sevilla ellen elhullott

A Vidi kiütött egy nagyon magas együtthatóval rendelkező bolgár bajnokot (Ludogorec), és ezzel egyedül is maradt a nemzetközi kupaporondon.

A Fradit búcsúztató Maccabi döntetlennel és győzelemmel lépett át a szerb Nisen.

Íme viszonyításként, milyen nemzetek vannak még két csapattal versenyben.

Örményország, Luxemburg, Litvánia

Azért vettük előre őket, mert a klubcsapataik az elmúlt öt évben gyengébben szerepeltek az UEFA sorozataiban, mint a magyarok. Ez az évük várhatóan hasonlóan erős lesz, mint a magyaroké.

Pillanatnyilag a magyarok 1,625-ös koefficienssel rendelkeznek, pontosan ennyi volt tavaly is, és kicsivel jobb volt (1,875) két szezonnal korábban.

Szlovénia, Bulgária, Kazahsztán

Ez a trió arról nevezetes, hogy előttünk álltak már, így nem is véletlen, hogy még két csapatuk várja a hétfői sorsolást. A Ludogorec a bosnyák Zrinjskivel találkozik.

Szlovákia

Kisebb ország, kevesebb pénzzel, sok fiatalnak terepet adva a hazai ligában, három csapattal maradt állva, egyedül a Dunaszerdahely búcsúzott, és nagyon úgy tűnik, hogy Marco Rossi érzékeny veszteség lesz a klubnál.

Trnava, Trencin, Slovan - ez a trió van ott a harmadik fordulóban. A Nagyszombat a Legiát ejtette ki, a trencséniek is lengyelen jutottak át, a pozsonyiaknak egy máltai jutott. (A Legia egyébként a Vidivel szoros meccseket vívó luxemburgi Dudelange-zsal méri össze tudását.)

Dánia

Még mind a négy csapat versenyben van. Mi éppen az ilyen bajnokságokat szoktuk lenézni, mondván, mi mennyire technikásak vagyunk.

Svédország

Már csak egy csapat van versenyben, a Malmővel játszik majd a Vidi kedden. Azerbajdzsán is már csak egy csapatot delegál, most egy kicsit mintha megingott volna az ottani nagy futballfejlesztés, persze 10 hellyel így is előttünk vannak az összetett rangsorban.

A teljes rangsor itt található.