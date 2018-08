Messi nincs az argentin válogatott keretben

A helyetteseit is megnevezték, mindenki a Barca-akadámiáról került ki.

Lionel Scaloni megbízott argentin szövetségi kapitány nyilvánosságra hozta keretét, amelyben Lionel Messi nincs benne. Mauro Icardi viszont visszatért a a válogatotthoz.

Argentína szeptember elején Guatemalával és Kolumbiával fog játszani, ehhez keresi a csapatát Scaloni. Az argentinok a világbajnokságon gyengén szerepeltek, a nyolcaddöntőben esett ki Jorge Sampaoli nem túl sok elképzeléssel játszó csapata.

A vb után több játékos bejelentette, hogy lemond a válogatottságról, Messi jövője is kétséges a csapatban. A csatár már korábban is hagyott ki meccseket, de lehet, hogy most végleg visszavonul a válogatottságtól.

Messin kívül még két másik támadó, Angel Dí María és a Sergio Agüero sincs ott a keretben.

Az olasz bajnokság tavalyi gólkirálya, Mauro Icardi nem utazhatott el a vb-re, de Scaloninál már lehetőséget kap a csatár.

(via Goal.com)

Az argentin keret:

Kapusok: Romero, Rulli, Armani

Védők: Mercado, Acuna, Funes Mori, Pezzella, Salvio, Tagliafico, Kannemann, Franco, Di Placido, Bustos

Középpályások: Meza, Vargas, Cervi, Vazquez, Lo Celso, Paredes, Ascacibar, Battaglia, Palacios, Gonzalo Martinez

Csatárok: Pavon, Angel Correa, Lautaro Martinez, Icardi, Simeone, Dybala