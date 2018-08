Korábbi Real-játékos brazil lett Lang Ádám csapattársa

Nagy igazolást jelentett be szombaton a CFR Cluj. A kolozsváriak játékosa lett a 36 éves Julio Baptista, aki gazdag pályafutása során a Real Madridban, az Arsenalban, az AS Romaban is megfordult. A 47-szeres brazil szabadon igazolható volt, így ingyen került a román bajnokságban szereplő csapathoz.

Julio Baptista a brazil Sao Paulo nevelése, ott lett először a felnőtt keret tagja is 2000-ben. 2003-ban szerződött a Sevillába, majd onnan 2005-ben a Real Madridba. Egy idényt lehúzott az Arsenalban, majd újabb egy évig ismét a Real következett.

2008 és 2011 között az AS Roma futballistája volt, utána három szezonig a Malagában szerepelt. Utána hazatért és három éven át a Cruzeirót segítette. Tavaly az MLS-be, az Orlando Cityhez szerződött, majd fél szezon úgy nézett ki, abba hagyja a játékot. Azóta csapata sem volt, a Kolozsvárnak sikerült rábeszélni a folytatásra.

Julio Baptista 2001 és 2010 között szerepelt a brazil válogatottban, 47 meccsén 6 gólt rúgott. A Reallal spanyol bajnok lett, az Arsenallal Ligakupa-győztes, a Cruzeiróval kétszeres brazil bajnok. A válogatottal kétszer Copa Américát, kétszer Konföderációs-kupát nyert. A CFR-t a Bajnokok Ligájában a Malmö verte ki, az Európa Ligában a főtáblára kerülésért a luxemburgi F91 Dudelange lesz az ellenfele.

