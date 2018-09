Nem egy szokványos hazai szöglet készül a Bundesligában

Az esernyőcsel bevett szófordulat a futballban, de olyan ernyőket, mint Freiburgban használtak a rendezők, talán még egyszer sem láttunk futballpályán játék közben. Vagy legalábbis a szögletzászlónál nem.

A hazaiak játékosa, Jerome Gondorf szögletet rúgott az első félidő végén, és a biztonságiak attól tartva, hogy az abban a szektorban helyet foglaló vendégdrukker stuttgartiak valamit becsempésztek a pályára, úgy védték őt, mint valaha Demszky Gábort a tojásoktól. Pénzérme, öngyújtó elvileg nem maradhat senkinél, de azért nem árt óvatosnak lenni. Verbálisan persze osztották így is a 30 éves játékost, ne legyen kétségünk.

A Sport tv-től kapott felvételen jól látható, Gondorf pechére az első után jöhetett a második szöglet, egy kicsit talán rosszul is érintette őt, hogy esernyők közül kell beadnia a labdát.

A játékos egyébként a második félidőben szép szabadrúgásgólt ért el, igaz akkor nem is zavarták őt esernyőkkel az összpontosításban.

A meccs egyébként 3-3 lett, Sallai Roland végül nem állt be a hazai csapatba, a következő körben viszont akár be is mutatkozhat a görögöknek pazar kapásgólt vágó 10-szeres válogatott szélső.

A Germánia című egyórás műsorban a Sport1-en a forduló még több érdekessége is szóba kerül 19.30-tól.