Csak a gól hiányzott a Vidiből, de az nagyon

Első Európa Liga-meccsén nem volt igazán veszélyes a magyar futballbajnok Mol Vidi, így nem kerülhette el a vereséget. Mert a fehérorosz BATE a kapu előtt kegyetlenül büntetett. A közönség így is hálás volt csapatának. A csoport másik meccsén a Chelsea egy korai góllal verte a PAOK-ot Szalonikiben.

Hat év után került ismét az Európa Liga főtáblájára a Vidi – így még decemberben is lesz magyar kuparésztvevő, az utolsó körben az angol sztárcsapat Chelsea ellen –, az első meccsét a fehérorosz BATE Boriszov ellen játszotta. Elvileg hazai pályán, valójában a fővárosi Groupama Arénában.

A meccsre 14 ezren mentek ki szurkolni, ami elég szép szám. Szolnoki, siklósi, körmendi, keszthelyi, sőt balkányi zászlókat is lehetett látni. Olyan volt, mintha egy kicsit mindenki abban reménykedne, hogy az a 2012-es szereplés megismételhető - két hazai meccset is nyertek Sousával -, vagy akár még az 1985-ös legendássá nemesülő menetelés is.

A BATE-val ahányszor összefutott eddig magyar csapat, mindig a rövidebbet húzta, most azonban nagy különbség, hogy csoportmeccsen kell gyűjtögetni a pontokat, nem párharcot nyerni.

Az összes EL-párharc közül a fogadóirodák ezt jelölték meg a legkiegyenlítettebbnek, vagyis úgy gondolták, körülbelül egyforma a két csapat.

A Vidi kezdett bátrabban Kovács Istvánnak voltak megiramodásai, de helyzet nem alakult ki. A 17. percben két hazai szöglet jelezte a fölényt, de egyik után sem jött életerős fejes.

A 23. percben varázsütésre megélénkült a játék, Ivanics kapott remek indítást a középhátvédtól, a 16-os jobb oldali részéről állítgatás nélkül lőtt, de Tujvel fejét vette célba valamelyik sarok helyett, így a Kovácsikot váltó szlovák kapus oldalra ütötte a labdát.

A Vidi kontrája azonnal jött, Nego középre adása után Milanov lőhetett, de blokkolták a védők.

Egy perc múlva már vezettek is a vendégek.

Jablonszkij lőtte be pontosan a labdát Tuominenhez a tizenhatoson belülre, akit a lemaradó Fiola nem tudott kiszorítani, csak kerülgette, a finn csatár elvitte a labdát Vinicius mellett, és éles szögből ballal a bal sarokba passzolt. A 22 éves csatár a szeptember eleji válogatott meccsen veszélytelen volt a kapura, itt egyáltalán nem.

Az első félóra végén egyenlíthetett volna a Vidi, Nego beadása után Kovács lőhetett 15 méterről, de fölé.

Sokkal veszélyesebb volt, amikor tíz méterről, ballal szúrta rá egy kavarodás után, nagy bravúr kellett a kapustól, de Scserbicki bal kézzel szögletre mentett az első sarok alól.

A félidő utolsó perceiben a BATE dominált, két komolyabb lövést is feljegyezhettünk.

MÁSODIK FÉLIDŐ

A fehérváriak uralták az első öt percet, a BATE teljesen visszaállt a kontrákra, egyet vezethettek is volna, de a kezdőkörben Ivanics nem tudta átvenni a labdát, ha ezt megteszi, egyedül vágtathatott volna a kapuig.

Az 55. percben kimaradt a meccs addigi legnagyobb helyzete.

A sprintelő Stopira bal oldalról élesen középre lőtt labdáját a nagyjából gólvonalról mentette a vendége védője, Filipovics. Nego ott volt a nyakán, nagyon veszélyes helyzet volt, de kifelé pattant.

A BATE ellentámadása sem volt veszélytelen, de Ivanics 20 méterről a bal kapufa mellé csavart.

A 70. percben Vinicius hozta a szívbajt a nézőkre, mert kissé röviden fejelte haza a labdát, Tujvel kapus összeütközött a csatárral, a bíró nem látta szabálytalannak a helyzetet.

A Vidi olykor beszorította a kapuja elé a fehérorosz bajnokot, amelyik védelme azonban egy pillanatra sem ingott meg, érződött rajtuk, megszokták már ezt a légkört, régóta szereplői a nemzetközi kupasorozatoknak.

A BATE erőszakos és agresszív volt, keresték a párharcokat.

A 84. percben egy ilyen kiprovokált szabadrúgás után szerezte meg a második gólt a vendégcsapat. Stasevics beívelése után Filipenko fejelt hat méterről a kapuba, Tujvel mozdulni sem tudott a labdára.

A BATE ezzel le is zárta a meccset, bár a harmadikat is bevághatták volna. A BATE alátámasztotta, mennyire fontos a kuparutin. Lazovics távolléte nyilván nem hatott jól a mieinkre, de Kovács is teljesen eltűnt a második félidőre.

A Vidinek papíron ez volt a legkönnyebb meccse az EL-sorozatban, az itt elveszített pontokat november végén Boriszovban, valamint a PAOK elleni meccseken kellene visszanyerni. Nem lesz könnyű, különösen a Chelsea ellen két hét múlva. Azt a meccset is a Sport1 közvetíti, ahogy az Index is.

"Az eredmény nem hazudik. Nem voltunk elég élesek a tizenhatoson belül. A játékkal nem volt nagy problémánk az utolsó öt percet leszámítva, de a legtöbb gólunkat Lazovic és Huszti szerezte az előző szezonban, akik most hiányoztak. Nem lenne egy udvarias gesztus, ha most azt mondanám, hogy nálunk volt többet a labda, mert a labdarúgást gólra játsszák elég régóta. Abba nem szeretnék belemenni, hogy a mi részünkről hiányzott a győzelemhez, azt majd elemezni fogjuk"

- értékelt a VIdi szerb edzője, Marko Nikolic.

Nagy ambícióval és motivációval fogunk pályára lépni a Stamford Bridge-en, szeretnének nyomot hagyni ebben a sorozatban.

Vidi FC - BATE Boriszov (fehérorosz) 0-2 (0-1)