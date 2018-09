Órákon át zengett az éjjel a Vidi-stadion tűzjelzője

Szerda éjféltől csütörtök hajnali kettőig zengett Székesfehérvár a Sóstói stadion tűzjelzőjének téves riasztásától. A hírről az FMC.hu oldala számolt be a Szeretem Székesfehérvárt Facebook-csoportba érkező dühös üzenetek nyomán, csütörtök reggel pedig maga Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere kért elnézést a város lakóitól Facebook-oldalán a kellemetlen közjátékért.

Bár a Vidi FC stadionja nem készült el időben, most már legalább afelől mindenki biztos lehet, hogy a létesítmény akusztikája kitűnő, a hangosbemondó-rendszer pedig akár a szomszédos falvakba is megbízhatóan közvetíti majd a mérkőzések főbb eseményeit. Minderről egy műszaki hibának köszönhetően bizonyosodhatott meg a város, illetve a környező települések lakossága, amikor a csütörtökre virradó éjjelen pár perccel éjfél előtt működésbe lépett a rendszer, majd nagyjából két órán irányította a teljesen üres stadion vélt nézőit a megfelelő kijáratok felé a – szerencsére csak – vélt tűz elől.

Mindazok persze, akiket álmukból keltett a meglehetősen repetitív, ám annál hangosabb produkció – amit Ráchegy, Öreghegy, Víziváros, Felsőváros és Maroshegy környékén is hallani lehetett –,valószínűleg nem fogták fel ennyire humorosan a dolgot. Reméljük azonban, hogy Cser-Palkovics úr üzenete őket is megbékítette, még akkor is ha "pihenésében, sőt álmában" zavarta meg őket a téves riasztás, illetve annak "igen lassú leállása".

Hogy milyen "pihenésre" gondolhatott a polgármester úr, amit éjféltől kettőig műveltek a polgárok, és nem alvás, az még mindig kisebb rejtély, minthogy miért kellett két egész óra annak megállapításához, hogy nincs tűz és végre kikapcsolják a rendszert.