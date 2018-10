Londonig elmentek ezren, a bajnokira miért nem?

A magyar bajnok nemcsak harcolt, futballozott is a Chelsea ellen. Az angolok legnagyobb sztárját is be kellett cserélni, hogy megnyerjék 1-0-ra az EL-meccset. Kovács kis szerencsével egyenlíthetett is volna a hajrában.

Kilenc éve, amikor a magyar bajnok Debrecen a Bajnokok Ligája főtábláján járt, ugyanúgy 1-0-s vereséget szenvedett Liverpoolban, mint a Vidi csütörtök este egy másik angol csapat, a Chelsea ellen.

A hazaiak toronymagas esélyesei voltak a meccsnek: 1,1-szeres pénzt fizettek mindössze a győzelmükért, ezek után egy gólt rúgtak mindössze.

Juhász Roland nem véletlenül emelte ki, hogy szervezetten játszottak, akarattal, de annyi lehetőséget, amennyit kialakítottak, egy Chelsea-szintű csapat ellen nem lehet elszalasztani. Már az EL-ben is felértékelődnek azok a csapatok, amelyek az esélyeiket valóra váltják. A hazai bajnokság viszont az ilyen meccsekre nem igazán készíti fel őket.

„Sokszor jobb volt az arculatunk, mint a BATE ellen, de nem lőttünk gólt, így most is pont nélkül maradtunk. Nem jutott eszembe a meccs előtt, hogy 13 éve egyszer már pályára léptem itt, akkor az Anderlecht frissen igazolt védőjeként. Itt volt az első BL-meccsem. Akkor is 1-0 lett a vége sajnos.

Voltak periódusok, amikor beszorítottak, erre számítani lehetett. Mindkét félidő végét megoldottuk, akkor közel voltunk a gólhoz. Nincs más hátra, mint a folytatásban megmutatni, hogy képesek vagyunk gólt lőni is.

Tudunk még ennél is jobban játszani, nem szeretnénk mindig szimpatikus vesztes lenni” - magyarázta Juhász.

17 Galéria: Bajnokok Ligája - Chelsea - Mol Vidi FC Fotó: David Klein / Reuters

Mindegyik magyar megemlítette, megnehezítették a Chelsea dolgát, mert az jó jel, hogy Eden Hazard is pályára lépett, akit nyilván pihentetni szerettek volna. Arra is utaltak, amit elterveztek, többnyire bevált, és a szurkolóknak is köszönetet mondtak, akik a buzdításukkal olykor túllendítették a holtponton a Vidit.

Vasárnap az MTK-val játszanak, Marko Nikolics edző hasonló szurkolást vár.

Nagy kérdés lesz, ha Londonig elmentek ezren, sőt 1400-an, a felcsúti bajnokin kint lesznek-e annyian. Legutóbb 400-an voltak, a játékosoknak úgy sokkal nehezebb magukból kihozni a maximumot.

A szerb edző kitért arra is, hogy a decemberi, budapesti visszavágóra már az összes jegyet eladták.

Az Európa Ligában legközelebb a PAOK otthonában lép pályára a magyar csapat, október 25-én.

A csoport állása 2 forduló után:

1. Chelsea – 6 pont (2-0-s gólkülönbség)

2. PAOK – 3 (4-2)

3. BATE – 3 (4-4)

4. Vidi – 0 (0-3)