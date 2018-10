Mbappé öt perc alatt megmentette a világbajnokot a szégyentől

Izland 2-0-ra vezetett a világbajnok franciák ellen, de az utolsó percekben egyenlíteni tudtak Mbappéék a barátságos mérkőzésen.

Az idén életük első vb-jén szereplő izlandiak elég keményen játszottak. Az első góljuk előtt is fontos momentum volt, hogy Finnbogasson feldöntötte Kimpembét az oldalvonalnál, majd befelé húzódva remek passzt adott az érkező Bjarnasonnak. A középpályás kilőtte a bal alsó sarkot a 30. percben.

Izladn a második félidőben pontrúgásból volt eredményes, Árnasson fejelte kapuba Sigurdsson szögletét. Igaz, már Lloris kapus is azt hitte, hogy fölé megy, de a felső lécről végül bepattant a labda az 58. percben.

Az izlandiaknak már csak pár percet kellett volna kibírniuk, hogy megszerezzék a győzelmet, de összeomlottak a végén. A 86. percben Ndombelé harciasságának köszönhetően Mbappéhoz került a labda, aki cselek után éles szögből kapura lőtt. A kapus belekapott, de végül a védő Eyjólfssonról bepattant, ezzel lett 1-2.

A 90. percben Mbappé már kapuba is talált, de megint a védőknek köszönhetően. A kapu előtt a labdáért küzdö Sigthorsson kézzel ért a labdába, rögtön be is fújták érte a büntetőt. Mbappé pedig be is lőtte.