Henry lett a Monaco edzője

Szombaton hivatalosan is megerősítették, hogy a korábbi válogatott és világbajnok futballista, Thierry Henry lesz a francia bajnokságban szereplő AS Monaco vezetőedzője. Ezt a klub a twitteroldalán jelentette be.

Fotó: Twitter/@AS_Monaco

A 41 éves Henry az elmúlt években a belga válogatott segédedzője volt, ez a mostani lesz az első vezetőedzői melója.

Henry a Monacóban lett profi futballista, innen igazolt a Juventushoz, majd később az Arsenalhoz. Nem lesz könnyű dolga új munkahelyén, mert a Monaco 9 forduló után hatpontos a francia bajnokságban, és a tizennyolcadik helyen állnak, a BL-ben eddig nem szereztek pontot.