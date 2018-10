Chiellini több diplomás focistát szeretne látni

Több diplomás focistát szeretne látni a Juventus olasz védőlegendája, Giorgio Chiellini, aki az egyik arca lett annak a profi labdarúgók szakszervezete (Fifpro) által indított kampánynak, ami a játékosok foci után életre való felkészítését tűzte ki célul – írja a BBC.

35 évesen a karrierednek tulajdonképpen vége, de az életed jó része még előtted áll. Focistaként nem elég, ha ekkor kezdesz el azzal foglalkozni, hogy mit fogsz majd csinálni, már a karriered elején gondolnod kell a jövődre.

– mondta Chiellini, akinek egyébként két diplomája is van, de elmondása szerint a tanulás sosem vonta el a figyelmét a játékról, sőt, sokszor még használt is.

A 34 éves védő arról beszélt, hogy a tanulás sokszor csökkentette a rajta lévő nyomást, emellett pedig az elméjét is frissen tartotta, ez utóbbira pedig szükség is van a fociban: ha nem vág az eszed, akkor nem fogod tudni meghozni azokat a döntéseket a pályán, amikre szükség van ahhoz, hogy igazán kiemelkedő futballista legyen valaki.

A pozitív hatások ellenére ugyanakkor az európai férfi focistáknak mindössze 13 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, míg az Európa férfiaknál ez a szám 53 százalékos, azaz bőven lenne még hova fejlődni ezen a téren. A nőknél egyébként sokkal jobb a helyzet, náluk a játékosok 46 százaléka képzi magát a foci utáni évekre, 67 százalékuknak pedig van is másik munkája a sport mellett.

A Fifpro pont emiatt indította el a Mind the Gap névre hallgató programját, melyet az Európai Unió is finanszíroz, és melynek keretein belül a játékosokat készítenék fel a foci utáni életre. Chiellini szerint nagyon kevesen tudnak játékosi karrierjük után is a focihoz közel elhelyezkedni, ráadásul sokan depresszióval és pénzügyi gondokkal küzdenek, ez a program ugyanakkor segíthetne ezen.