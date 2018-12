A Liverpool kiütéssel nyert, de a Leicester is tolt rajta egyet

A Liverpool a Premier League 19. fordulójában tovább növelte az előnyét a tabellán, mert míg Jürgen Klopp csapata nyert, az eddig második Manchester City kikapott Leicestertől. A Tottenham 5-0-s győzelemmel vette át a második helyet Guardiola csapatától. A Manchester Uniteddel második meccsén is nyerni tudott Ole Gunnar Solskjaer.

A Liverpool a 15. Newcastle Unitedet fogadta, így kötelező volt a győzelem. A Liverpool már a 11. percben vezetett Lovren góljával. A horvát védő egy rossz felszabadítás után bombázott a kapuba közelről.

A Liverpool második gólja rögtön a második félidő elején született. A 16-osra betörő Mohammed Szalah-t húzta vissza Dummett, amiért meg is ítélték a büntetőt. Szalah is végezte el, a jobb alsó sarokba bombázott.

A második félidő végén belendült a Liverpool, a 79. percben Shaqiri vágott közelről kapuba labdát, – a Newcastle védelme eléggé szétesett ekkor – , majd a 84. percben Lucas Moura fejelt egy gólt szögletből. Ezzel lett 4-0.

A Liverpool győzelmét a Leicester City tette még értékesebbé, mert otthon 2-1-re verte a címvédő Manchester Cityt. A ManCity a 14. percben szerzett vezetést, Bernardo Silva lépett ki Agüero pontos passzával és gurított hálóba. Sokáig azonban nem volt előnyben Guardiola csapata, amelyben sérülése után először kezdett Kevin de Bruyne. A 19. percben egy kontra végén Vardy tekerte a kapu elé érkező Albrighton fejére a labdát.

A győzelmet a meccs hajrájában szerezte meg a Leicester. Egy szögletet még kivédekezett a ManCity, de a kipattanó a 16-oson álló Ricardo Pereirához került, aki aztán bombagólt vágott.

A Manchester City maradt 44 pontos, így a harmadik helyre csúszott vissza, hét ponttal a Liverpool mögé, mert a Tottenham Hotspur 5-0-ra verte a Bournemouth-t, és ezzel már 45 pontos a bajnokságban.

Az első gólt Eriksen szerezte a 16. percben, majd nem sokkal később jött Szon, a 35. percben Lucas Moura is betalált, 3-0 lett így a félidő.

A második félidőben is lendületeben maradt a Tottenham, a 61. percben Kane is rúgott egy gólt, majd a 70.-ben Szon duplázott.

A José Mourinho helyére hozott Solskjaer második bajnokiján is győzni tudott a Manchester Uniteddel, bár nagyon nehéz meccsre nem kellett készülnie, az utolsó helyen álló Huddersfield Townt kellett verni. Ez könnyedén össze is jött. A 28. percben Matic szerzett vezetést, majd a második félidőben Pogba biztosította be a győzelmet, a 64. és a 78. percben is gólt lőtt. A meccs hajrájában Jörgensen már csak szépíteni tudott (3-1).

A Tottenhamhez hasonlóan az Everton is öt gólt rúgott. A Burnley már a második percben gólt kapott, a 22. percre pedig már háromgólos hátrányban volt. Gibson 37. percben szerzett találata csak szépítésre volt jó, a második félidőben Digne duplázott, és a legvégén Richarlisson is felkerült a góllövő listára.

Eredmények:

Liverpool-Newcastle United 4-0

Fulham-Wolverhampton 1-1

Crystal Palace-Cardiff City 0-0

Leicester City-Manchester City 2-1

Tottenham Hotspur- AFC Bournemouth 5-1

Burnley-Everton 1-5

Manchester United-Huddersfield Town 3-1

Később:

Brighton-Arsenal

Watford-Chelsea

