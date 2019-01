Sergio Ramos belőtte a 100.-at, kicsit helyre rázta a Realt

A klub-vb döntője óta nem igazán találta magát a Real Madrid: múlt szerdán csak döntetlent játszott a Villareallal, vasárnap pedig a Real Sociedadtól kapott ki nagy meglepetésre, azóta ráadásul Kroos és Courtois is kidőlt az egyébként is tartalékos csapatból.

Solari edzőnek pont emiatt nem volt könnyű dolga szerdán a kupában, pláne, hogy a Leganés egy éve kiverte a Madridot ebből a sorozatból a 8 között. De végül nem tökéletes játékkal ugyan, ám simán, 3-0–ra győztek a Bernabeuban a hazaiak.

Az első félidőben mindkét oldalon voltak lehetőségek, de végül a Real szerzett vezetést, miután Gumbau a tizenhatoson belül lerántotta Odriozolát. A tizenegyest Ramos értékesítette, aki ezzel egyébként profi karrierjének 100. gólját szerezte meg.

A második félidőben előbb Lucas Vázquez, aztán Vinícius volt eredményes, a Leganesnek pedig hiába voltak helyzetei, gólt nem tudtak szerezni, úgyhogy végül simán kaptak ki, és háromgólos hátrányból várhatják a visszavágót.

A papírforma szerint az Atlético Madridnak is győznie kellett volna, de végül nem bírták a Gironával: hiába talált be már a 9. percben Griezmann, Lozano még az első félidőben egyenlíteni tudott, még egy gólt pedig egyik csapatnak sem sikerült begyötörnie, úgyhogy továbbra is nyílt a párharc – bár a visszavágón a madridiak otthon játszanak.

A másik két meccsen a Getafe 1-0–ra verte a Valladolidot, a Villareal pedig 2-2–es döntetlent játszott az Espanyollal.

Eredmények, Spanyol Kupa, nyolcaddöntő, első meccs:

Real Madrid - Leganes 3-0

Atlético Madrid - Girona 1-1

Getafe - Real Valladolid 1-0

Villareal - Espanyol 2-2