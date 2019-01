A Barcelona kikapott a Király-kupában

A tartalékosan felálló Barcelona 2-1-es vereséget szenvedett a Király-kupa nyolcaddöntőjének első meccsén a Levante otthonában.

Ernesto Valverde már szerdán közölte, hogy két legjobb csatára, Lionel Messi és Luis Suárez nélkül utazik el Valenciába, de ezen felül is végrehajtott pár változtatást a csapatán. Nem nevezte sem Piquét, sem Jordi Albát, sem Rakiticet, a kapuba pedig Ter-Stegen helyett Cillessen állt.

Hogy a szokatlan összeállítás okozott gondot, vagy egyszerűen csak kihagytak a játékosok, nem tudni, de a Levante három perc után már vezetett is. Rubén Rochina szabadrúgása után Erick Cabaco fejelt könnyedén kapuba.

A Levante a 18. percben duplázott. A Barca labdakihozatalát akadályozta meg egy jó becsúszással a hazai csapat, majd Emmanuel Boateng ugrasztotta ki Borja Majoralt. A Real Madridtől érkező kölcsönjátékos három védő között is utat talált, majd elpöckölt Cillessen mellett is.

A Barcelona a 85. percben szépített büntetőből. A 16-osra Denis Suárez tört be, csak úgy tudták megállítani, hogy felrúgták. A 11-est aztán Philippe Coutinho lőtte be. A góllal jelentősen megkönnyítette a visszavágóra a Barca dolgát. Biztosak lehetünk benne, hogy ott már Messi és Suárez is játszani fog. A Barcelona a Király-kupa címvédője, sorozatban négyszer nyerte meg egymás után.

A Király-kupában csütörtökön még két meccset rendeztek, a Sevilla hozta magát, 3-1-re verte az Athletic Bilbaót. A Real Betis 0-0-t játszott a Real Sociedaddal.