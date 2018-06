Peru 40 év után vb-meccset nyert, emelt fővel lép le

Peru már biztos kiesőként és rúgott gól nélkül lépett pályára a C csoport harmadik fordulójában a továbbjutásra még minimális eséllyel bíró Ausztrália ellen, az ausztráloknak viszont amellett, hogy muszáj volt a győzelem, a franciák segítsége is kellett volna a továbbjutáshoz.

Ennek megfelelően az ausztrálok elég nagy lendülettel kezdték a meccset, az első tizenöt percben szinte végig beszorították Perut, de nagy ziccerig nem igazán jutottak. Sőt, az egyetlen említhető eset az volt, amikor az ausztrál csapatkapitány Mile Jedinak arcon talpalta Christian Cuevát, amiért sárga lapot kapott.

Aztán Peru lényegében a semmiből, egy jónak tűnő indítás után szerzett vezetést André Carrillo keresztlövésével – a gólt végül videózás nélkül megadták, de gyanús, hogy Paolo Guerrero lesről indult a gólpassza előtt, a bíró viszont határozott volt döntésében.

A vb első perui gólja eléggé megfogta az ausztrálokat, addig eltökélten mentek előre, utána viszont mintha megtörtek volna annak tudatában, hogy úgy kellene fordítaniuk, hogy az előző két meccsen csak tizenegyesből tudtak betalálni – abból viszont kettőt is lőhetett Jedinak. Az első fél óra előtt nem ő, hanem Tom Rogic járt közel a gólhoz, jól cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd fordulásból lőtt, de a perui kapus, Pedro Gallese szögletre mentett.

Nem sokkal később Mathew Leckie helyezett picivel mellé egy beadásra becsúszva, miután a bal szélen át tudtak törni az egyre jobban tömörülő perui védelmen. A második félidő elején aztán megint villant Peru, Paolo Guerrero fordult rá Cueva megpattanó passzára, Guerrero lövése is megpattant, de pont így ment be a hosszú sarokba.

Jó eséllyel ez volt a kokain miatt eltiltott, majd a vb-re az utolsó pillanatban mégis elengedett Guerrero mérkőzése a válogatottban, szépen búcsúzhat a csapattól, hiszen 36 év után az első perui vb-gólt lőtte.

A második gól után Ausztrália beküldte a többek által már a kezdőbe várt 106-szoros válogatott, 50 góljával ausztrál gólrekorder Tim Cahillt, hátha csodát tesz. Ha nem is csak miatta, de felélénkült az ausztrál támadójáték – előbb Jedinak fejelt picivel mellé, majd egy szöglet után Aziz Behich kapáslövése zúgott el kicsivel a kapufa mellett.

Az utolsó félórát is uralták az ausztrálok, ez viszont nem jelentett komoly ziccereket. A 72. percben jártak legközelebb a szépítéshez, amikor Behich beadásáról maradt le picivel a középen üresen hagyott Cahill.

A hajrában Peru meglőhette volna a harmadik gólt is – amellett, hogy ekkor is Ausztrália támadott többet –, Guerrero kapott remek labdát, előzékenyen visszatette, Flores pedig a kapufát lőtte ki, de mint később kiderült, Guerrero lesről indult, úgyhogy vissza is fújták az akciót. A végére Jedinak előtt volt még egy lehetőség az ausztrál szépítésre, de a csapatkapitány 25 méterről fölé csavarta a szabadrúgást majdnem középről.

A legvégére elfogyott az ausztrál lendület, érezték, hogy sem bennünk nincs elég a háromgólos fordításra, és alighanem tudták, hogy a másik meccsen Franciaország 0-0-t hoz össze Dániával, ezzel kiejtve Ausztráliát.

Peru három ponttal esett ki, 40 év és 15 nap után tudott újra meccset nyerni a világbajnokságon, 1978-ban Iránt verte 4-1-re.

