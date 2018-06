Jobban jár az angol-belga vesztese?

A világ öt legerősebb csapatából négy már a csoportban elvérezhet. 17 nemzet harcol még az utolsó fordulóban, 6 ponttal is ki lehet zuhanni: a lehetséges forgatókönyvek. Extrém esetek jöhetnek.

A G csoportban játsszák le utolsóként a meccseket a csoportkörben, Anglia Belgiummal találkozik a csoport első helyéért, a másik két válogatott már kiesett. Az angolok és a belgák minden mutatója egyforma, 6-6 ponttal állnak, 8-8 gólt lőttek, kettőt-kettőt kaptak. Anglia azzal vezeti a csoportot, hogy kevesebb sárga lapot szedett össze, kettőt, míg a belgáknak három van. Ha leikszelnek, és a lapjaik száma sem változik, Anglia a Fair Play-mutatójával nyeri a csoportot.

A médiában felmerült, hogy ez nem lesz szerencsés, mert így Kane-ék nehezebb ágra kerülnek - nézzük meg, mit jelent ez.

Harry Kane és az angolok

Az angolok és a belgák már pályáralépésükkör tudni fogják, kivel játszanak a nyolcaddöntőben, ha elsők vagy másodikak lesznek. A H csoportból a Japán, Szenegál, Kolumbia hármasból kettő fog továbblépni. Jelenleg Japán és Szenegál 4-4, Kolumbia 3 pontos, Szenegál-Kolumbia és Japán-Lengyelország jön, a lengyelek már kiestek.

A G csoport győztesének útja:

nyolcaddöntő: Japán, Szenegál vagy Kolumbia

negyeddöntő: a Brazília-Mexikó nyertese

elődöntő: Uruguay, Portugália, Franciaország vagy Argentína

A G csoport másodikjának útja:

nyolcaddöntő: Japán, Szenegál vagy Kolumbia

negyeddöntő: a Svédország-Svájc győztese

elődöntő: Spanyolország, Oroszország, Horvátország vagy Dánia



Azaz látható, ha Japán vagy Szenegál nyeri a H csoportot, akkor elméletileg végképp érdemesebb másodiknak lennie Angliának vagy Belgiumnak, mert

Japán vagy Szenegál után Svédország vagy Svájc várna rá a 8 között, és ha utóbbiakat is veri, már az elődöntőben van.

Kolumbiával játszani valószínűleg kevésbé akar Anglia is és Svájc is, így ha ők nyerik a H-t, akkor a G második helye már kevésbé vonzó akkor is, ha utána könnyebbnek tűnik az út.

Feltételezhető az is, sem az angolok, sem a belgák nem akarnak veszíteni, mindkettő jó sorozatban van, önbizalmuk megnőtt két győzelem után. És ugye az sem garantált, hogy a brazilok kiverik Mexikót.