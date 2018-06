Új szabályok lesznek, ha a hosszabbításig jut a meccs. Korábban tesztelték, most pedig élesben is alkalmazzák azt, ha hosszabbítás lesz, akkor a negyedik cserét is alkalmazhatják a csapatok. Illetve, ha 11-es rúgásokig jutunk, akkor az úgynevezett ABBA-szabály lép életbe, azaz az első csapat kezdi a büntetőket, majd kétszer a másik csapat jön és így tovább, amíg el nem dől a meccs.