Letartóztatták a Fulham-futballistát

A Premier League-ben szereplő Fulham felfüggesztette csatára, Aboubakar Kamara játékjogát, miután a futballistát letartóztatta a rendőrség. A Daily Mail számolt be arról, hogy a játékos a klub egyik alkalmazottjával - vélhetően egy biztonságiőrrel - verekedett össze hétfőn.

A Fulham közleményben tudatta, hogy Kamara határozatlan ideig sem a Motspur Parkban lévő edzőközpontot, sem a klub más létesítményeit nem látogathatja. A klub közölte, együttműködik az események pontos felderítésében és elsődleges célja, hogy mindenki számára biztonságos munkakörülményeket biztosítson.

A rendőrség is elismerte a letartóztatást, de hozzátette, Kamara szabadlábon védekezhet, míg az ügyét kivizsgálják.

Kamarával mostanában nem ez az első probléma. Január elején csapattársával, Alekszandar Mitroviccsal is összeverekedett egy közös, kikapcsolódást elősegítő gyakorláson. Ami azért is különösen szerencsétlen, mert a szerbbel nem csap csapat-, hanem csatártársak is, általában egymás mellett alkotják a támadósort.

Kamarát 2017 nyarán igazolta a Fulham a francia másodosztályú Amiens-ből, ahol 10 gólt szerzett az előző bajnoki szezonban. Tavaly az angol másodosztályban hét gólt lőtt, ebben az idényben a Premier League-ben 13 meccsen háromszor talált be, összesítve 15 mérkőzésen 5 gólja van.