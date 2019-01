Sztárfocisták gyűjtöttek 300 ezer eurót Sala keresésére

Röviddel azután, hogy a hatóságok a sikertelen felderítések után lefújták a hét közben repülés közben eltűnt Emiliano Sala keresését, magánkezdeményezés indult a GoFundMe oldalon, hogy pénzt gyűjtsenek az argentin játékos keresésének folytatására.

A 300 ezer eurós (95 millió forint) cél bő egy nap alatt sikerült is elérni, a célra rengeteg játékos is adományozott, köztük volt a 30 ezer euró adó Kylian Mbappé, a 25 ezer eurós adománnyal jelentkező Adrien Rabiot, a 10 ezer eurót adományozó Dimitri Payet, de többek között Lucas Ocampos, Geoffrey Kondogbia, Ilkay Gündogan, sőt, Sala korábbi edzője, Vahid Halihodzic is beszállt a gyűjtésbe.

A pénzből Sala családja két hajót bérel majd a kutatás folytatására, hogy megtalálják a játékost, illetve a repülő pilótáját, David Ibbotsont.

Sala gépe január 21-én, hétfő este tűnt el a La Manche csatorna fölött, amikor a Nantes-tól épp új csapatához, a Cardiff Cityhez tartott, ahol klubrekordért, 15 millió fontért vették meg.

(Borítókép: Stephane Mahe / Reuters)