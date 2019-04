Németh Krisztián duplája pontot ért a Sportingnak

A legjobb formában lévő magyar futballistával, Németh Krisztiánnal a közelgő Eb-selejtezők mellett beszélgettünk pályaívéről is. Szerinte fontos arról beszélni, hogy egy extrán tehetséges 18 éves játékos, ha a világ egyik legjobb csapatához kerül, mire számíthat.

4-4-es döntetlent játszott a Sporting Kansas City a New England Revolutionnel az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) legutóbbi játéknapján. Németh Krisztián kezdett a Sportingban, Sallói Dániel a 75. percben állt be, Baráth Botond viszont csak a padról nézte végig a mérkőzést.

A találkozó esélyese a Kansas City volt, ennek ellenére a New England szerezte meg a vezetést a 18. percben Caicedo góljával. 15 perccel később Németh Krisztián egyenlített, de az első félidőben még két gólt szerzett a Revolution, így 3-1-s hátrányban mehetett pihenni a Sporting.

A második félidő elején emberelőnybe került a Kansas, Gutierrez pedig büntetőből szépített a 60. percben. A következő 10 percben két gól is született: előbb a 10 emberrel játszó New England volt eredményes, majd ismét Gutierrez talált be. A Kansas ettől kezdve dominálta a mérkőzés, a 83. percben pedig összejött az egyenlítés Németh Krisztián második góljával.

Több találat már nem volt a mérkőzésen, ellenben még egy piros lapot begyűjtött a New England, így 4-4-es döntetlennel és két piros lappal ért véget a meccs.