Egészen parádés módon nullázta le saját magát a Tottenham

Kicsivel több mint két hét telt el azóta, hogy a Tottenham óriásit küzdve továbbjutott a Bajnokok Ligájában a Manchester City ellen, azóta viszont nem igazán találják önmagukat. A kétségek eloszlatására éppen kapóra jött a középmezőnyben lavírozó, rengeteg sérülttel bajlódó Bournemouth elleni szombati meccs, de végül ennek is egy kínos, 1-0–s vereség lett a vége.

A Tottenham a legjobb tizenegyével lépett pályára, ennek megfelelően pedig hamar el is kezdték ostromolni a hazaiak kapuját, de Mark Travers bírta a nyomást, így gólt nem tudtak szerezni. A 43. percben aztán jött a fordulat: Szon előbb Frasert borította fel egy elég érdekes eseménysor végén, aztán mikor a játékvezető kifelé ítélt szabadrúgást, a labdával a kezében Lermát lökte fel két kézzel, amiért rögtön piros lapot kapott.

A második félidőben aztán tovább folytatódott az őrület, az Alderweireld helyére érkező Foyth ugyanis a 48. percben nyújtott lábbal kaszálta el Simpsont, amiért őt is piros lappal jutalmazta a játékvezető. Ilyen gyorsan egyébként utoljára 2015-ben állítottak ki becserélt játékost, Steven Gerrard akkor 38 másodpercet töltött a pályán.

A vendégek ezzel kilenc emberre fogyatkoztak, de a Bournemouth ettől sem nyílt ki, továbbra is teljesen ötlettelenül játszottak és helyzeteket sem dolgoztak ki. A 91. percben aztán végül egy szögletet követően Nathan Akénak csak sikerült a kapuba fejelnie, így nagy meglepetésre a hazaiak nyerték meg a meccset.

A Tottenham jelenleg továbbra is a tabella harmadik helyén áll, és azt sem lehet mondani, hogy különösebben nehéz helyzetbe hozták volna magukat, hiszen ha a másik két meccsüket megnyerik, akkor nem eshetnek ki a BL-indulást érő legjobb négy közül. Az elmúlt időszakot elnézve ugyanakkor nincs kizárva, hogy később is botlani fognak, ebben az esetben pedig még a Manchester United is odaérhet eléjük.

tabella