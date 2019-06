Kifordult Neymar bokája, bukta a Copa Américát

Katar lesz az idei Copa América vendége, és az arab ország már most elkezdte javítani a helyzetét a június 14-én kezdődő tornára, az egyik esélyes, Brazília elleni felkészülési meccsen gyorsan ki is iktatták a brazilok egyik legjobbját, Neymart, akit kevesebb mint 20 perc játék után le is kellett cserélni, sőt,

a hírek szerint a Copa Américát is bukta a PSG játékosa.

Nem volt egyébként szándékosság Asszim Omer Madibo szabályos szerelésében, Neymar a belépő után lépett rosszul, ekkor sérült meg. A brazil futballszövetség első diagnózisa szerint szalagsérülést szenvedett Neymar, és kizárt, hogy időben felépüljön a Copa Américára. A szövetségi kapitány Tite egyelőre nem döntötte el, ki váltja majd a keretben Neymart.

Ezzel, ha lehet, még rosszabbá vált Neymar elmúlt éve, amit több sérülés, botrány, és újabban egy nemierőszak-vád is tetézett.

Neymar a jelek szerint a 14. percben, a kezdőkör közelében kapott egy rúgást a lábára, ami után pár percig még pályán volt, de végül a 19. percben le kellett cserélni.

Brazília Neymar sérülése és cseréje között megszerezte a vezetést Richarlison góljával, majd nem sokkal Neymar távozása után Gabriel Jesus is betalált, beállítva a 2-0-s végeredményt.

A Copa América előtt Brazília még Hondurasszal játszik, Katar viszont már csak a tornán folytatja. A házigazda brazilok Bolíviával, Venezuelával és Peruval, a katariak Argentínával, Kolumbiával és Paraguayjal lesznek egy csoportban. A harmadik négyesben Ecuador, Uruguay, Chile és Japán szerepelnek.

Borító- és címlapkép: A Katar ellen megsérült Neymar óriási jegeszsacskóval a bokáján 2019. június 5-én. Fotó: Alexandre Schneider / Getty Images Hungary