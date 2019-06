Száz kiló vagyok, baszki, hát mi lenne a titkom?

Böde Dániel személye egy egész korszakot határoz meg a Ferencváros történetében. Szülőfalujából indulva eljutott az ország legnagyobb futballcsapatához, góljaival két bajnokságot és kupát nyert a Fradi, miközben ő a szurkolók kedvence lett. Nem csak a Fradi-drukkereké, 2015 végén a válogatott Eb-kijutásában is főszerepet vállalt.

A szélesebb közvélemény talán csak hat évvel korábban kapta fel először a fejét a Ferencváros játékosára, Böde Dánielre. Az akkor 26 éves Bödét Egervári Sándor behívta a válogatott keretbe, és a második meccsén máris betalált.

A magyar válogatott Isztambulban küzdött a brazíliai világbajnokságra való kijutásért, amikor a 68. percben, 1-0-s hátránynál Egervári cserére szánta el magát. Hajnal Tamás helyett még egy csatárt, Bödét küldte be.

Bödének három perc is elég volt a pályán: jött, látott és egyenlített.

A török védőtől az ötösön belül négy méterre pattant el a labda, amire Böde egyből lecsapott, és bevágta a kapus szeme közé. Első válogatott gólja aligha lehetett volna ennél rá jellemzőbb.

Pedig Böde pályafutása nem tipikus sikertörténetként indult. Ha valakire azt lehet mondani, hogy későn érő típus, akkor az ő. Első három paksi szezonjában csak három bajnoki gólt szerzett. Az első szezonja amikor tíz gól fölé jutott, a 2010/11-es volt, akkor 15 góllal harmadik lett a góllövőlistán, a Paks pedig története legjobb eredményét érte el, másodikként zárta a bajnokságot. A következő szezonban is folytatta Böde, a hat Európa Liga-selejtező meccsen három gólt szerzett, a bajnokságban pedig tízig jutott.

Az ország legnépszerűbb csapatának legnépszerűbb játékosa

Ezek után 2012 nyarán leigazolta a szebb napokat is látott Ferencváros, ami az előző szezonban csak a 11. helyen végzett. Az elkövetkező hét év mind a Fradi, mind Böde Dániel szempontjából sorsfordítónak bizonyult.

A most véget ért szezont leszámítva Böde mindig tíz gól felett teljesített, és időközben még a csapatkapitányi karszalagot is kiérdemelte. 260 ferencvárosi meccsén 114 gólt szerzett és 55 gólpasszt osztott ki.

Vagyis átlagosan minden második meccsén szerepet játszott egy Fradi-gólban.

A Ferencváros 2016-ban, 12 év várakozás után bajnok lett, amiben meghatározó szerepe volt Böde 17 góljának, amivel nem mellesleg NB I.-es gólkirály is lett. De a ferencvárosi szurkolóknál nem csak emiatt lett hamar közönségkedvenc, hanem őszinte személyisége miatt is. Néhány éve, mikor felvetődött a külföldre igazolása, Böde ennyivel zárta rövidre a találgatásokat:

Hova menjek? Izraelbe? Oda hívtak. Ez van. Szeretek itt lenni, a körülmények nagyszerűek, mintha külföldön játszanék. Októberben harminc leszek, hova menjek? Ugródeszka már nem kell nekem. Hova ugráljak? Legfeljebb egy üres medencébe.

A Fradi TV riportere korábban annak próbált utánajárni, hogy miből eredhet Böde földöntúli ereje, a madocsai játékos nem kertelt sokat:

Száz kiló vagyok, baszki, hát mi lenne a titkom?

Ez az erő jól jött a norvégok elleni Eb-pótselejtezőn is, amikor Priskin Tamás bődületes gólja mellett az a jelenet maradt a legemlékezetesebb a magyar futball utóbbi harminc évének legfontosabb meccséről, amikor Böde a norvég védőt, Even Hovlandot egy csípődobással döngölte a földbe.

A mémeken túl fontos válogatottbeli gólok is köszönhetőek neki. A Feröer elleni Eb-selejtezőn a félidőben, 1-0-s hátránynál cserélte be Bödét Bern Storck, a csatár aztán a második félidőben nyolc perc alatt megfordította a meccset. E győzelem nélkül a csoport harmadik helye, és a pótselejtező is kétségessé vált volna.

Böde Dániel névjegye: 1986. október 24-én született Szekszárdon. Klubjai:

2005-2012: Paksi FC 155 meccs/40 gól 2012-2019: Ferencvárosi TC

260 meccs/114 gól Magyar válogatott:

25 meccs/5 gól

Böde részese volt az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar futballsikerének, kint volt a válogatottal a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon. A második, Izland elleni csoportmeccsen az ő jelenléte is szükséges volt az egyenlítéshez. A 88. percben Nikolics beadása után az izlandiak védője, Saevarsson nem hagyta, hogy a kapu előtt várakozó Böde gólt rúgjon, és inkább maga csúsztatta a labdát a saját kapujába. A meccs után Böde félig komolyan megjegyezte, hogy jobban örült volna, ha a védő elengedi, és ő fejezheti be az akciót.

Vissza a kezdetekhez

A Ferencváros az előző szezon közben Thomas Doll helyett Szergej Rebrovot nevezte ki az a csapat új vezetőedzőjének. Rebrov érkezése után Böde kiszorult a kezdőcsapatból, helyette az új igazolás, Davide Lanzafame kapott több lehetőséget. Rebrov és Böde nem igazán találta meg az összhangot, ami később több konfliktushoz vezetett kettejük között. Emlékezetes jelenet volt, amikor Böde a kabátját a földhöz vágta, miután lecserélték a Mezőkövesd ellen, ezután egy hétig az edzésektől is eltiltotta őt Rebrov. A szezonban kilenc találatig jutott,

utolsó ferencvárosi gólját éppen volt csapatának, a Paksnak lőtte.

Ilyen előzmények után nem volt meglepő, hogy a bajnoki cím ünneplése során Böde gyakorlatilag bejelentette a szurkolóknak, hogy távozik a Ferencvárostól. Most már hivatalos, hogy a következő szezonban visszatér nevelőegyesületéhez, a Pakshoz. A váltásról azt mondta, hogy még többet érez magában annál, minthogy csak tizenöt perces játékos legyen.

Borítókép: öde Dániel, a kupagyőztes FTC játékosa ünnepel a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában játszott Budapest Honvéd - Ferencváros mérkőzés után az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2019. április 27-én. A már bajnok Ferencváros 3-2-re kikapott. MTI/Czagány Balázs