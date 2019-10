Kidobta a pályáról ellenfelét az angol Böde

Negyedszer játszott a Manchester Unitedben a csapat szerdai, londoni, Chelsea elleni Ligakupa-meccsén Brandon Williams. A 19 éves angol védő múlt hónapban mutatkozott be a csapatban, az Európa Liga és a Ligakupa-mérkőzéseken már rendszeresen lehetőséget ad neki Ole-Gunnar Solskjaer edző.

Szerdán is kezdett, de legemlékezetesebb megmozdulása nem futballra, inkább dzsúdóra vagy szumóra emlékeztetett. Mint amikor Böde Dániel négy éve megragadta a norvégot, úgy fogott testre Williams a chelsea-s Hudson-Odoi ellen, és egyszerűen kihajította a pályáról.

A szélsőt egy reklámtábla fogta meg, de azon is átesett, testét teljesen elvitte a lendület. Megúszta a sérülést és folytatta a meccset, ahogy Williams is, aki - mint Angliában az természetes - a sárga lapot is megúszta a dobásért.

Williams dolgozott jobban, 2-1-re a United nyert Marcus Rashford góljaival. A győztes találat egy fenomenális szabadrúgás volt.