Nagy lépés az Eb felé, 1-0 Wales ellen

A második hazai meccsét is megnyerte Magyarország, a Vidi középpályása, Pátkai Máté a horvátok után Walesnek is győztes gólt lőtt. Ezzel a magyar válogatott csoportja élén áll, miután a csapat két legnehezebb ellenfelét sikerült megverni. Mindkettőt megérdemelten.

Marco Rossi ahogy ígérte, néhány helyen változtatott a kezdőn a szombati, Azerbajdzsán elleni 3-1-re megnyert meccshez képest. Berakta a horvátok ellen győztes gólt szerző Pátkai Mátét a középpályára, a bal szélre Filip Holender került. A meccset azonban már nem neki kellett levezényelnie, hanem Cosimo Ignusciónak, aki az észtek ellen egyszer már helyettesítette őt, akkor egyébként kapott gól néküli meccset hozott le a csapat.

A mostani ellenfél azonban eggyel magasabb divízióból érkezett, és van világklasszisa, Gareth Bale. Emellett persze ott van még Ben Davies a Tottenhamből, aki ugyan a BL-döntőben a kispadon volt, 27 meccset lenyomott.

A futballban már sokszor láthattuk, hogy a nagyobb nevekből, jobb képességű játékosokból álló csapat nem mindig a jobb csapat.

Ezt akarta bebizonyítani a magyar válogatott. És hatalmas küzdéssel, nagy lelkesedéssel ezúttal is sikerült.

Az első 10 percben nem történt semmi, mindkét válogatott óvatosan járatta a labdát, mert Wales kikapott Eszéken, nekik még egy vereség kisebb lépéshátrányt jelentett volna.

10 perc után Lawrance sarkazását Gulácsi vetődve védte, és rögtön válaszoltunk rá, Dzsudzsák beívelése után Szoboszlai elé került a labda, aki 10 méterről fejelt, de egy méterrel mellé.

A 16. percben szinte lekopírozták a mieink azt a támadást, ami a horvátok ellen gólt hozott.

Dzsudzsák indította Szalait a tizenhatos jobb oldalánál. Most jobban kisodródott, mint márciusban, ezért középre lőtte erőből a labdát, de Holender lemaradt róla. Az NB I. gólkirálya még nem volt eredményes a válogatottban, igaz ez még csak a harmadik fellépése volt.

24. percben látszódott először, miért kell óvatosnak lenni. Egy pillanat alatt gyors kontrát vezettek ugyanis a walesiek egy magyar labdavesztés után, és James vagy ötven méteres szólója után pontosan passzolt Lawrence-hez, megint Gulácsinak kellett védenie, amikor a Derby játékosa lövéshez jutott.

A 36. percben Dzsudzsák szögletére Orbán érkezett a rövidre, de csúsztatása az oldalhálóban kötött ki. Ez az eset is azt támasztotta alá, a pontrúgásaink veszélyesek, de most a kapu előtt nem pattantak jól a labdák. Még az első félidőben Dzsudzsák megtalálta Szalait is, de messzire pattant tőle a labda, így nem lett nagyobb helyzet.

A walesiek nem voltak gyorsabbak a mieinknél, egy szabadrúgásnál pedig annyira nem értette meg egymást Brooks és James, hogy

a lelátón hangos röhögés támadt,

mert vagy nem ment egyikük sem elvégezni a szabadrúgásnál lerakott labdát, vagy mindent egyszerre csináltak, mintha utánoznák egymást.

MÁSODIK FÉLIDŐ:

Ennek a játékrésznek is unalmasra sikeredett az első tíz perce, aztán Lovrencsics beadása után a védők röviden szabadítottak fel, Szoboszlai mellel vette át a labdát, és 15 méterről lőtt, de fél méterrel a bal felső sarok mellé.

James a másik oldalon lefutotta Lovrencsicset, de a beadása nem volt pontos, Gulácsi kivetődött, és felszedte. Ez volt a vendégek válasza, és ez a két jelenet is azt mutatta, a magyarok a veszélyesebbek, csak jobban örültünk volna, ha ez egy gólban is megmutatkozik. De akkor még nem jött össze.

A 60. percben aztán egy villámgyors támadást vitt végig Wales, Brooks kapott kiváló indítást a leshatáron, de nem lesen. Ő is lőhetett volna, de a középen teljesen üresen érkező Bale-hez passzolt, aki jobbal eltörte a labdát, Gulácsinak erőlködnie sem kellett azért, hogy lehúzza. Egy perc telt el, amikor ismét a legnagyobb ász kapott kiugratást, de akkor lesen volt. Akkor alápörgetett ballal, de a felső kapufára.

Dzsudzsák 70 percet kapott, szombaton nem nézett jól ki a bokája, bicegve ment fel a csapatbuszra.

A 75. percben megjött ismét a közönség hangja, amikor Kleinheisler szúrta rá 30 méterről, a kapus nem merte fogni a nagy erejű lövést, ezért szögletre ütötte. A szögletből hatalmas kavarodás támadt, Allen vágta ki a labdát a gólvonalról, nagyon közel voltunk a gólhoz.

Három perccel később Gulácsit megtámadta a csereként beálló Wilson, belelépett a kirúgásába, a labda felperdült, de szerencsére a kapu tetejére. Vérfagyasztó jelenet volt, és amikor szinte még ennek a hatása alatt voltunk, máris jött az eufória.

A 80. percben aztán megszerezte a vezetést a magyar válogatott.

Szalai megküzdött a labdáért két emberrel a nyakán, amikor a kapura felé fordult volna, lebirkózták Williamsék, a bíró nem ítélt semmit, kísérte viszont a támadást az ismét nyerő emberré előlépő Pátkai, aki 10 méterről a kapu bal oldalába lőtt.

Szoboszlai lement, Bese jött a helyére, a cél innentől kezdve egyértelmű volt, meg kell őrizni valahogy a vezetést, és a kincset érő három pontot.

A hajrában Lovrencsicsnek volt még egy távoli lövése, Szalainak egy fejese, Wales sokáig nem tudott támadni, már az utolsó utáni percben jártunk, amikor a hátrahúzódó Szalai húzta ki szögletre a labdát az ötösön üresen érkező Bale elől.

Félelmetesen nagy mentés volt.

Bale még egyszer fejelt, de az a labda Gulácsi ölében halt el. Pár perc múlva az egész stadion felállva énekelte a Himnuszt a csapatnak. nemsokára pedig az olasz kapitányt, Marco Rossit éltették.

Szeptemberben Szlovákia jön, újabb nagy meccs lesz. Ha az is megvan, lehet álmodozni. A csapat saját maga elé kitűzött 15 pont viszont abszolút elérhető.

(Borítókép: Huszti István / Index)