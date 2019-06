4-0-ra kiütötte idegenben Andorrát a világbajnok francia válogatott kedden, nem váratlan, az viszont kicsit meglepő, hogy bár Európa-bajnoki selejtezőről volt szó, simán megadtak egy lesgólt.

Mióta tavaly a világbajnokságon bemutatkozott a videóbíró, el is terjedt szerte a világ futball-ligáiban, csakhogy

az Eb-selejtezőkre még nem vezette be az UEFA,

az európai futballszövetség.

Így fordulhatott elő, hogy a Thauvin zseniális ollózásával végződött támadás jól kivehető lesről indult Andorrában. Mbappé ugrott ki korán, a partjelző elnézte, a bíró meg megadta, így lett 0-3 a 45. percben.

Az UEFA a most véget ért Bajnokok Ligája-sorozatban sem vezette volna be a videóbírót, ha nincs múlt novemberben Kassai Viktor, aki a ManCity-Sahtar BL-meccsen olyan nevetséges büntetőt fújt be, hogy a szervezet azonnal, a tavaszi kieséses körre kötelezővé tette a VAR-t (a videóbíró angol, rövidített neve).

Jelen állás szerint az UEFA legfontosabb tornájának selejtezőin még novemberben is előfordulhat egy Thauvinéhez hasonló lesgól,

sőt akár egy kassais ámokfutás is megismétlődhet, ugyanis ősztől sem tervezik alkalmazni a rendszert. Amit persze sokat szidnak, mert nem hibátlan, de a leseket - mint Mbappéé - már 99 százalékban kiszűri.

Csak reménykedhetünk, hogy például a magyar válogatott nem sodródik olyan helyzetbe, mint épp kedden, Wales ellen, amikor 0-0-nál Joe Allen szinte biztosan a saját gólvonala mögül rúgta ki a labdát. Mondani se kell, a VAR leseknél is erősebb pontja, hogy a gólkamera 100 százalékban mondja meg pontosan és azonnal, hogy a labda bent volt-e vagy sem. Az UEFA már a selejtezők előtt közölte, hogy a 2020-as Eb-tornán használni fogják a videóbírót.