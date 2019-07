Messi korruptnak nevezte a Copát a kiállítása után

Korrupcióval vádolta meg a Copa América szervezőit Lionel Messi azután, hogy az argentinok 2-1–es győzelmével végződő bronzmeccs első félidejében piros lappal kiállították, és arról is beszélt, hogy a torna egyértelműen a brazilok felé lejt.

Messit a 37. percben küldték le a pályáról a chilei Gary Medellel együtt, miután a két játékos összeakaszkodott az alapvonalnál. A visszajátszások alapján látszott, hogy Messi nem nagyon ment bele a lökdösődésbe, de Medel is legfeljebb sárgát érdemelt volna az egészért, a paraguay-i játékvezető azonban érdekes módon mindkét játékost azonnal kiszórta az eset után.

A meccs után Lionel Scaloni, az argentinok kapitánya is elmondta, hogy nem érti, miért küldték le a játékosát, Messi pedig azt mondta, hogy Medel mindig feszegeti a határokat, de ebben az esetben egyiküknek sem kellett volna pirosat kapnia. Az argentin egyébként tapasztalatból beszélhet, 2016-ban pont Medel volt az, aki a Copán gyomron rúgta őt.

Messi a meccs után ugyanakkor azt is hozzátette, hogy szerinte a játékvezető azért küldhette le őt, mert a brazilok elleni elődöntőt követően már kritizálta a bírókat, amiért két tizenegyest sem fújtak be nekik. Akkor azt mondta, hogy a brazilok a torna szervezői, és a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetségben (CONMEBOL) is fontos szerepet töltenek be, ez pedig jelentősen bonyolítja a dolgokat, most pedig arról beszélt, hogy emiatt állíthatták ki a meccsen.

A szavaimnak következményei vannak, de úgy gondolom, hogy mindig őszintének kell lenni. A meccs előtt a bíró azt mondta, hogy jobb szereti megbeszélni a dolgokat, de az első adandó alkalommal kiállított engem.

– mondta Messi, aki nem vett részt az éremátadáson sem, és a braziloknak is újfent nekiment a bronzmeccs után.

Szerinte biztos, hogy Brazília nyeri majd meg az idei Copát, mert egyértelműen feléjük lejt a pálya, a korrupció és a bírók pedig egyértelműen tönkreteszik az élményt, és rombolják a játék tekintélyét. Ennek ellenére reméli, hogy a döntőbe nem szólnak majd bele, és hagyják Perut játszani, mert ugyan nem lesz könnyű dolguk, de megvan ehhez a csapatuk.

A CONMEBOL azóta reagált is Messi vádjaira: közleményükben azt írták, hogy a bírói döntések elfogadása a fair play egyik legalapvetőbb pillére, és elfogadhatatlannak tartják az argentin alaptalan vádaskodását.