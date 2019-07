Újabb balhétól tartanak a futballhuligánok pozsonyi tömegverekedése után

Nem békével jövünk Szlovákiába, lesz nemulass!

- a bolgár Levszki Szófia egyik vezérszurkolója jelezte ezt a közösségi oldalon még jóval azelőtt, hogy a csapata elindult volna az Európa Liga-mérkőzésére. A bejegyzés már előrevetítette, hogy többen nemcsak a foci szépségeit akarják majd élvezni a szlovák Ruzomberok és a Levszki Szófia meccsén, hanem legalább ennyire fontos, hogy balhé is legyen.

Balhé lett is, és nem is kicsi: Pozsony belvárosában kedd este tört ki a hatalmas tömegverekedés, amelynek méretét jól jelzi, hogy a rendőrök száznál is több embert állítottak elő. A futballhuligánok látványos, nagy károkat okozó összecsapásához hozzájárult, hogy nemcsak egy, hanem több csapat hírhedt futballszurkolói volt egy időben Szlovákiában.

Itt egy hosszabb videó a balhéról:

A héten ugyanis elindult a nemzetközi kupaszezon (a Ferencváros szerdán játszotta a BL-meccsét, csütörtökön három magyar csapat kezd az EL-ben), és a sorsolás szeszélye folytán úgy alakult, hogy három szlovák csapat is egyszerre kezdett hazai pályán.

A Slovan Bratislava a montenegrói Sutjeska Niksicet fogadta a BL-ben szerdán. Csütörtökön pedig a lengyel Cracovia Krakow DAC-cal játszik Dunaszerdahelyen, a bolgár Levszki Szófiát pedig a Ruzomberok fogadja. És ha ez még nem lenne elég: a holland Ajax Amsterdam huligánjai deklaráltan szimpatizálnak a krakkói csapattal, tehát a legelvakultabbak is megérkeztek szerdán Pozsonyba.

107 huligánt állítottak elő

Minden adott volt tehát ahhoz, hogy a pályán kívül is összejöjjön egy kiadós csata. A szlovák rendőrséghez szerda este 9 óra körül érkezett a lakossági bejelentés, hogy nem kis tömegverekedés tört ki a Mihály-kapu alatt, a Ventúr utcában. A közösségi médiában gyorsan terjedtek a felvételek a repkedő székekről, asztalokról és a csattanó pofonokról.

A bejelentést követő tíz percen belül több mint 100 rendőr szállt ki a helyszínre, és végül 107 embert állítottak elő. Az előállított személyek közül 51 bolgár, 41 lengyel, 15 pedig holland állampolgár, és legalább 17 szurkolót kellett ellátniuk a mentőknek - írta az Új Szó.

Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány úgy nyilatkozott, hogy elégedett az akcióval, értékelése szerint a rendőrség gyorsan ura lett a helyzetnek.

A rendőrség felkészült a rizikós futballmérkőzésre, ám a belvárosban véletlenül egymásba botlott két szurkolótábor. A rendőrségi beavatkozás gyors és professzionális volt

- mondta a rendőrfőkapitány, ám azt nem fejtette ki, hogy miért gondolja véletlennek ezt a találkozást, amikor korábban már terjedt a közösségi médiában, hogy többen direkt a balhé miatt érkeznek Pozsonyba. A kárt szenvedett bárok és éttermek tulajdonosai a Körkép.sk szerint arról beszélnek, hogy a különböző csapatok huligánjai valószínűleg előre egyeztethettek az összecsapásról.

Denisa Saková szlovák belügyminiszter a közösségi oldalán azt írta: "elítélek olyan viselkedést, amelynek semmi köze sincs a sporthoz, és szerintem a civilizált közösségben sincs ennek helye".

Dunaszerdahelyen a legszigorúbb intézkedések estére

Kérdés, hogy a pozsonyi balhé után mire készülnek az éppen szabadlábon lévő drukkerek ma este. Dunaszerdahelyen máris szigorú biztonsági intézkedéseket léptettek életbe

Az UEFA kockázatosnak minősítette az összecsapást,

ezért a DAC fenntartja a jogot, hogy a sállal, mezzel vagy más, a lengyel klub színeit feltüntető eszközökkel felszerelt vendégszurkolókat, és minden lengyel állampolgárt ne engedje be a hazai nézőknek fenntartott szektorba, illetve, hogy kikísérje őket onnan" - figyelmeztetett a klub hosszan sorolva, milyen biztonsági intézkedéseket léptet életbe.

A szlovákiai lapok arra hívják fel a figyelmet, hogy szerda este, a pozsonyi balhé idején Dunaszerdahelyen teljes volt a nyugalom. az ott lévő lengyel szurkolók egy része "Ria, ria, Hungária" rigmus kíséretében békésen sörözgettek. Kérdés, mi marad estére ebből a békés sörözgetésből.