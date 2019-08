1,5 millió euróért vehetett védőt a Fehérvár

Hosszú hetek óta írt a sportsajtó arról, hogy a Mol Fehérvár FC-ben köthet ki az északmacedón Shkëndija védője, Viszar Muszliu, akit végül hétfőn be is mutatott az Európa Ligából múlt csütörtökön búcsúzó csapat. A 24 éves Muszliut a legutóbbi szezonban az év játékosának választották hazájában, ahol 159 bajnoki mérkőzésen szerepelt, és 16 gólt is szerzett már.

A bemutatásnál érdekesebb Muszliu vételára. A Nemzeti Sport északmacedón lapokra hivatkozva 1,5 millió euróról ír, míg korábban félmillió eurót emlegettek a transzfer lehetséges összegeként, de talán pont az alkudozás miatt húzódott el az átigazolás véglegesítése. Amennyiben a helyi lapok nem tévedtek, a Fehérvár csaknem félmilliárd forintot fizetett új játékosáért.

A játékos az északmacedón válogatottban is alapembernek számít, a legutóbbi 16 meccsből 14-en játszott, és ezeken csak öt percet hagyott ki, azt is kiállítás miatt.

Muszliu a klub közlése szerint a 16-os mezt kapta meg Fehérváron.