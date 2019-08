A Liverpool a vártnál nehezebben, büntetőkkel nyerte meg a Szuperkupát

Az angol és a francia bajnokság is megkezdődött, a Monaco-kapus csúnya potyával nyitott.

Az UEFA-Szuperkupa első angol házi döntőjét a Liverpool nyerte, miután büntetőrúgások után 5-4-re győzte le a Chelsea-t. A Liverpool ezzel története negyedik Szuperkupáját nyerte meg, míg a Chelsea sorozatban a második szuperkupa-döntőjét vesztette el tizenegyespárbajban.

Az idei Szuperkupa-döntő nem csak azért volt különleges, mert most először játszott egymás ellen két angol csapat, hanem azért is, mert először vezetett női játékvezető férfi kupadöntőt. A francia Stéphanie Frappart vezette pár hónapja a Hollandia-Egyesült Államok női vb-döntőt is. A meccs helyszíne az isztambuli Vodafone Park volt, ami a Besiktas otthona.

A Bajnokok Ligája-győztes Liverpool, és az Európa Liga-győztes Chelsea nem is várhatta volna ellentétesebb előjelekkel ezt a döntőt. A Liverpool az angol bajnokság nyitómeccsén könnyedén, 4-1-re győzte le a Norwichot, habár kezdőkapusuk, Alisson Becker izomsérültést szenvedett, és több hétre kidőlt. A Chelsea a Manchester United ellen egy súlyos, 4-0-s vereséggel kezdte az új szezont.

A döntő első komoly gólszerzési lehetősége a Liverpool előtt adódott, Alex Oxlade-Chamberlain indította Mohamed Szalaht a jobb szélen, aki az ötösről lőtt kapura, de Kepa Arrizabalaga nagy bravúrral háírtott. A Chelsea hamar válaszolt a Liverpool kísérletére, a 22. percben Pedro tört be a tizenhatoson belülre, a lövése a felső lécet találta telibe.

A Chelsea ezután sorra dolgozta ki a nagyobb lehetőségeket, amik a 36. percben éretek góllá. A Chelsea új igazolása, az amerikai válogatott Christian Pulisic indult el a Liverpool kapuja felé, majd hat védő között is sikerült kiugratnia Olivier Giroud-t, a világbajnok francia csatár pedig rendkívül higgadtan, egy érintésből fejezte be az akciót. (0-1) Még az első félidő vége előtt Pulisic is a kapuba talált, de les miatt érvénytelenítették a találatot.

A hátrányban lévő Liverpool a második félidő elejét nagyon megnyomta, három perc sem telt még el, és Saido Mané máris egyenlíteni tudott. Szalah beadása lepattant a Matteo Kovacicről, de a labda pont Fabinho elég került, aki azonnal a Chelsea védők mögé emelte a labdát, amit Roberto Firmino készített le Mané elé. (1-1)

A 75. percben a Liverpool a vezetést is megszerezhette volna, ha nem Kepa áll a Chelsea kapujában. Egy szöglet után Szalah lövését Kepa védte, a ladba a kapu előtt helyezkedő Virgil Van Dijk elé pattant, de Kepa az ő közeli lövésébe is bele tudott érni, és a keresztlécre tolta a labdát. A 84. percben a Chelsea a második lesgólját is megszerezte, a csereként beállt Mason Mount a passz pillanatában néhány centivel közelebb volt a kapuhoz, mint az utolsó előtti védekező játékos.

A rendes játékidő döntetlenre végződött, így jöhetett a kétszer tizenötperces hosszabbítás. Ezt ismét a Liverpool kezdte jobban, a 95. percben a Liverpool szerzett labdát a Chelsea térfelén, Mané egyből indította Firminót, aki remekül tette vissza labdát a második hullámban érkező Manénak, a szenegáli csatár pedig tökéletesen lőtte ki a felső sarkot. (2-1)

A Liverpool nem örülhetett sokáig a fordításnak, a 98. percben az Alissont helyettesítő Adrian a tizenhatoson belül akasztotta a Chelsea csatárát, Tammy Abrahamet. Stéphanie Frappart azonnal büntetőt ítélt, amit Jorginho váltott gólra. (2-2) A 120 perc alatt egyik csapat sem tudta már a javára eldönteni a döntőt, így jöhettek a büntetők, a szuperkupák történetében másodszor.

A rúgásokat a Liverpool kezdte, az első büntetőhöz Roberto Firmino állt oda, és magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába. A Chelseaből Jorginho kezdett, és ezúttal sem hibázott.

A második körben sem Fabinho, sem Ross Barkley is belőtte a maga tizenegyesét, a kapusoknak esélyük sem volt a védésre.

A harmadik körben Divoc Origi következett a Liverpoolnál, a jobb alsó sarkot célozta meg, Kepa érezte az irányt, de a labda a hóna alatt a kapuba jutott. A Chelseaből Mason Mount nagyon magabiztosan lőtte ki a felső sarkot.

A negyedik körben Trent Alexander-Arnold szinte lemásolta Origi büntetőjét, Kepa ezúttal is rajta volt, de nem tudott védeni. Emerson a kapu közepébe bombázott.

A Liverpoolból az ötödik kísérlethez a legnagyobb sztár, Szalah áll oda, és higgadtan lőtt a kapu jobb oldalába. A Chelseanél a 21 éves Tammy Abrahamra bízták a döntő büntetőt, a fiatal csatár láthatóan nagyon izgult, és a középre tartó lövését Adrian lábbal védte.

A Chelsea szinte teljesen lemásolta a 2013-as, Bayern München elleni Szuperkupa-döntőjét, akkor Romelu Lukaku hibázott az ötödik körben. A Liverpool a 2005-ös BL-győzelme után újra tizenegyesekkel nyert egy európai kupát Isztambulban.