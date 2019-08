Bombagóllal verték a Felcsútot, a Fehérvár 5-1-re ütötte ki a DVTK-t

Litauszki hazaadását is túlélte idegenben a fővárosi csapat.

Az Augsburg hiába lőtt villámgyors gólt a Bundesligában. A Leverkusen is nyert.

A Fehérvár FC és a Mezőkövesd is százszázalékos maradt az NB I. harmadik fordulójában, a Ferencváros pedig első bajnoki meccsét nyerte.

A Fehérvár FC úgy kezdett, mint a Bundesligában a Dortmund, még fél perc sem telt el, máris hátrányban volt. Egy DVTK-támadásnál Juhász Roland rúgott luftot, így Prosser Dániel került ziccerbe a kapuval szemben. A támadó nem is hibázott, ellőtte Kovacsik kapus mellett.

A Fehérvár nem volt sokáig hátrányban, a 13. percben Elek Ákos egyenlített. Huszti Szabolcs ívelt be a kapu elé, Juhász fejelte vissza középre, ahonnan Elek másodjára begyötörte a kapuba a labdát.

Az első félidő maradt 1-1, de fehérvári csapat ezután úgy is folytatta, ahogy a Dortmund, 5-1-re nyert. Az 53. percben Futács Márkó növelte a különbséget, majd az utolsó bő negyedórában teljesen kicsúszott a meccs a diósgyőriek kezéből. A 73. percben Danilovic szerzett öngólt, majd két percre rá Hodzic talált be, aki aztán duplázott is.

Az első két fordulót Bajnokok Ligája-szereplése miatt kihagyó Fradi győzelemmel kezdett. Az újonc Kaposvári Rákóczit 1-0-ra győzte le hazai pályán egy hetedik percben szerzett góllal.

A Mezőkövesd a Felcsútot fogadta, a meccset pedig a második félidő legelején született gól döntötte el. Cseri Tamás a 46. percben húsz méterről bombázott keresztbe a kapu jobb felső sarkába.

Az Újpest ellen a Paks szerzett vezetést, a még egy perce sem pályán lévő Könyves Norbert talált a kapuba egy jó 40 méteres indítást után az 57. percben, de végül döntetlen lett a meccs, Sankovic egyenlített a 68. percben.

A Honvédnak eddig pocsék a szezonja az NB I.-ben, sorozatban a harmadik meccsét is elveszítette, a Kisvárda 3-1-re verte az Európa Ligából is kiesett csapatot.

Tabella: