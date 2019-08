Abban a pillanatban a videóbíró elment kávézni

Az angol és a francia bajnokság is megkezdődött, a Monaco-kapus csúnya potyával nyitott.

Sorra írja a történelmet a Manchester City, Guardiola sárga lapja után most a VAR ítéleteivel.

A Manchester City 92. percben szerzett gólját szombaton a videóbíró vonta vissza, így az angol bajnok csak 2-2-es döntetlent játszott a Tottenhammal. A City-edző Pep Guardiola elfogadta a döntést, csak az egységes gyakorlatot hiányolja.

A videózás közben az derült ki, hogy Gabriel Jesus gólja előtt Aymeric Laporte kezét érintette a labda. „Ha kéz volt, kéz volt. De miért nem volt kéz Llorenténél az előző szezonban, és most akkor miért az?" – utalt vissza Guardiola a két csapat tavaszi Bajnokok Ligája-meccsére, amikor a Tottenham-játékos gólja előtt ért kézzel a labdához.

Mauro Pochettino és Pep Guardiola beszélget a Manchester City-Tottenham-meccsen

„Mindig együtt kell élnünk ezekkel a döntésekkel az ilyen helyzetekben. Ezt el kell fogadnunk, de erősebbé is tesz minket. Jobban játszottunk, mint Európa második legjobb csapata. Ha azt mondanák, hogy jobban is csinálhatnánk, jobban, mint most, az nem tudom, hogyan lenne lehetséges. Csak két kapura menő lövése volt ennek a minőségi ellenfélnek, mi meg sok helyzetet alakítottunk ki. Hihetetlenül játszottak, az egyik legjobb közös meccsünk volt, nagyon jók voltunk" – folytatta az értékelést.

Guardiola a meccs egy másik vitatott esetét is felidézte. Michael Olivier nem adott büntetőt akkor, amikor Erik Lamela Rodrival akaszkodott össze. „Ebben a pillanatban a videóbíró elment egy kávéra" – mondta az edző.