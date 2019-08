Egészen extra: saját búcsúmeccséről maradhat le

A péntek esti Genk-Anderlecht belga bajnokin (1-0) megsérült a vendégcsapat középhátvédje, Vincent Kompany. Eddig egy átlagos hír lenne, de Kompany belgiumi visszatérése is sajátságosra sikeredett, hiszen még májusban játékosedzőnek nevezték ki.

Aztán négy nyeretlen forduló után a walesi Simon Davies kapta meg a lehetőséget a csapat vezetésére a legutóbbi fordulóban, aki az akadémia vezetője is.

Szeptember 11-re búcsúmeccset terveztek a belgának, aki 11 éven át volt a City játékosa. Azon a napon játszik egymással City legendái és a Premier League legendái nevű két csapat a City stadionjában. Már csak az nem biztos, hogy Kompany is ott lesz a pályán.

As per @VTMNIEUWS: Anderlecht reckon that player-manager Vincent Kompany will be out for a couple of weeks with a muscle injury. Out for the EURO qualifiers with Belgium against San Marino and Scotland, out for his own testimonial on the 11th of September? #mcfc pic.twitter.com/MBsuVKCZHB

