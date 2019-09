Történelmi győzelemmel elérhető a hazai futball-Eb

1986 óta nem kezdett olyan jól a magyar válogatott selejtezősorozatot, mint most. A célba érés még így is távoli, de egy hétfő esti győzelem lelkileg is rendkívül sokat jelentene a megszerzett pontok mellett. Mindkét csapatnak vannak gondjai.

Az év meccse jön hétfő este, Magyarország Szlovákiát fogadja 20.45-től az Európa-bajnoki selejtezőben.

Négy forduló után Magyarországnak 9 pontja van csoportjában, ami várakozás feletti teljesítmény, a szlovákoknak 6.

Mindkét csapat vereségből érkezik, a szlovákok egészen kijózanító pofonból (0-4 a horvátok ellen), egy kísérleti magyar válogatott Montenegróban kapott ki 2-1-re.

Más, a negyedik kalapból kisorsolt ország nem áll ilyen a selejtezőkben, mint Magyarország.

Magyarország rendező a 2020-as Európa-bajnokságon, ha kijut, a Puskás-stadionban játszhat két meccset, egyetlen korábbi sztár sem kapott ilyen lehetőséget.

Szlovákiát még nem sikerült legyőzni, 5 meccsen csak egy gólt lőttünk nekik, két döntetlen és 3 vereség a mérleg ellenük.

Egy éve ilyenkor még tele bizonytalansággal indult a Nemzetek Ligája sorozat, hiszen Marco Rossi akkor mutatkozott be, és igyekezett egy kifejezetten rossz emlékű periódust lezárni a magyar válogatott élén. Georges Leekensszel ugyanis sem karaktere, sem alapjátéka nem volt a csapatnak. Az olasz szakember kinevezése helyesnek bizonyult, és ez a selejtezősorozat megmutatta: ha a kispadról érdemi segítséget kap egy csapat, várakozás felett teljesíthet.

Magyarországot kedvező helyzetbe hozta a csoportfavorit Horvátország legyőzése (2-1) mellett Wales megverése is (1-0), és mindkétszer Pátkai Máté volt a nyerő ember, aki addig többnyire kiegészítő szereplő volt a nemzeti csapatban, a Vidiben ugyanakkor komoly tétmeccseken edződött 2018 őszén, fejlődése ennek is köszönhető.

A problémák

A válogatottnak most épp azért lehetnek szerkezeti gondjai, mert a védekező középpályás posztján bevethető Pátkai nem teljesen egészséges, ahogyan Nagy Ádám is rúgást kapott a lábára az angol másodosztályban, és mindez súlyosabbnak bizonyult, mint elsőre hinni lehetett. Egyikük sem ment Podgoricába a csapattal, itthon kezelték őket.

Marco Rossinak tehát az alapnak tekinthető védőnégyes (Lovrencsics–Baráth–Orbán–Kádár) előtt nincs meg a biztonságot jelentő két védekező középpályás, akik a labdakihozatalban, a támadások szervezésében is fontos segítséget nyújthatnak. Kulcspozícióról van szó, ami nálunk még gólerős is volt a fontos meccseken, hiszen Nagy az NL-ben lőtt egy bombagólt.

Ha egyikük sem játszhat, előfordulhat, hogy a 4-2-3-1-es bevált felálláson változtatni kell. Most ez a felállás a legvalószínűbb:

Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orbán, Kádár – Pátkai, Kleinheisler – Sallai, Szoboszlai, Dzsudzsák – Szalai.

Előttük, a támadásokért felelős játékosok között már nagyobb a kínálat, Dzsudzsák Balázs és Szalai Ádám most is meccset befolyásoló emberek lehetnek, noha a szélső még nem játszott tétmeccset ebben a szezonban, Szalai viszont egy klubváltás után impulzusokat kaphatott. Szalai felfogása ennél a váltásnál is megmutatkozott, mert

lehet, hogy több pénzt kereshetett volna Törökországban, abban a közegben szeretett volna maradni, amelyikbe belenőtt gyerekkorától.

Becsülendő, hogy 31 évesen még a Bundesligában akar foggal-körömmel küzdeni régi sikerei helyszínén, Mainzban.

A szlovákok legnagyobb sztárja, a nála egy évvel idősebb Marek Hamšík épp nem ezt az utat járta be, hanem 13 olasz szezon után elment pénzt keresni Kínába. A horvátok ellen inkább fékezte a társait, a kapitány, Pavel Hapal ettől még lecserélni sem merte. (Feltehetően most sem szánja el magát radikális változtatásra.) A pénteki teljesítménye alapján nekünk még jó is lehet, hogy az egykor kivételes képességű játékos már veszített a sebességéből, és már nem azon a nívón mozog, mint korábban a Napoliban.

A Parma középpályása, Jan Kucka tört és zúzott a középpályán, de ő sem azt a formáját hozta, amit évekkel korábban láttunk tőle a Genoában.

Hamsík a társait sem tudta mozgatni igazán jó labdákkal, bár az szembetűnő volt a horvátok elleni meccsen, hogy a két középső védő közé szeretnék berúgni a labdákat valamelyik felgyorsító játékosnak.

A szlovákok szerkezeti baja épp ott kezdődik, nincs igazi centerük.

A PAOK játékosa, Miroslav Stoch a keretben sincs, a Sepsiben futballozó Pavel Safranko a kispadon ült, könnyen lehet, őt beteszi majd most a kapitány.

A Zsolna fiatal titánja (Bozinek) persze ettől még okozhat gondot nekünk, és persze alakulhat úgy a meccs, hogy Hamsík felpörög, de erre a mieinknek is nyilvánvalóan van taktikai terve.

Hallottunk olyan véleményt szlovák oldalról, hogy Rossi jobb és felkészültebb edző, mint a másik oldalon Hapal, akár ez is jelentősen befolyásolhatja a meccset.

Hapalnak most fontos dolga lesz, hogy felrázza a játékosait, mert a horvátok elleni 0-4 azért nem nézett jól ki. Az más kérdés, miután bement a harmadik gól, mennyire tartalékoltak a szlovákok, mert láthatóan elengedték a meccset. Ez a súlyos vereség azért is csalóka, mert nem biztos, hogy a valós képet tükrözi.

Két eset lehetséges, egy csapatot lenyom egy ilyen vereség, vagy épp ellenkezőleg, olyan dacot szül, ami extra energiákat szabadíthat fel. Egy megsebzett csapat képes lehet váratlan dolgokra, erre kell felkészíteni a mieinket. Inkább erre számítanánk, mert valahogy a kinti 2-0-s meccsen is előjött valami plusz.

Hétfő este nagy taktikai csata várható, a feszültség is borítékolható.

A szlovákoknak ugyanis a döntetlen már nem jó eredmény. A győzelmükkel azonban könnyen értékteleníthetik Szalaiék eddigi bravúrjait. Ha ugyanis mindkét csapat 9-9 ponttal várja a hátralévő három fordulót, akkor teljesen nyílttá válik a verseny, és valószínűleg még az azeriek ellen kínlódó Wales is ebben a forgatókönyvben bízik, mert akkor Bale és társai sem szállnak ki a versenyfutásból.

Ha döntetlen lesz, Magyarország lépéselőnye megmarad, Splitben és Cardiffban egy döntetlennel révbe lehet érni.

Ha nyernek a mieink, akkor pedig megvan az esély a Dzsudzsák által még Bakuban hangoztatott 15 pontra – 4 hazai győzelem és egy bakui siker -, amivel fél lábbal ott lehetünk az Európa-bajnokságon. 15 ponttal elérhető a második hely.

Ebben a cikkben arról írtunk, korábban mire volt elég 15 pont.

A válogatottól hétfőn sem várhatunk mást, mint a megszokott határtalan küzdőszellemet, a precíz szervezettséget, mindenki tudja, hol a helye, mindenki tudja, hogy a másiknak hol a helye, és a másiktól mire számíthat. A csapat belső erejének ezek az ismérvei. Ez az egység és a szurkolók biztatása lehet képes arra, hogy az egyénileg némelyik poszton jobb játékosokból álló Szlovákiát le lehessen győzni.

A szlovákokon van a nyomás, bár ha abból indulunk ki, hogy nekik a Nemzetek Ligája garantáltan ad még egy esélyt – ők a B-divízóban játszottak -, nem is feltétlenül igaz a megállapítás. Az NL azonban már lutri, a selejtező az egyszerűbb út.

Tudják ezt a mieink is, és ha most nyernénk, előfordulhatna, hogy nem kell számolgatni a folytatásra, a többi eredményben bízni, hanem elég lenne a saját erőnkben hinni. Ez a legnagyobb tét. Norvégia ellen 2015-ben sikerült megmutatni, hogy ilyen fokozott helyzetben is sikerült eredményesen futballozni. Kell majd a szerencse is, persze, de ma már a nálunk veretesebb csapatok sem nyerhetnek, ha pechesek.

A bevezetőben említett rossz sorozatok meg szoktak szakadni, mit nem adnánk, ha ez most érne véget.

50 éve nagyon jöttek a csehszlovákok Nagyon a régmúlt, de ötven éve, amikor egy hasonlóan nagy téttel bíró meccset játszott Magyarország és Csehszlovákia, akkor az ellenfélnél 8 szlovák volt, és Marseille-i vb-pótselejtezőn 4-1-gyel léptek át a mieinken. Erről a meccsről is beszélt Vencel Sándor, az akkori csehszlovák válogatott KEK-győztes kapusa.

Borítókép: A magyar válogatott tagjai a Montenegró – Magyarország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Podgoricában 2019. szeptember 5-én. Montenegró 2-1-re győzött. MTI/EPA/Boris Pejovic