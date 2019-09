Egy nagy visszatérő a magyar válogatott kezdőcsapatában

Sallai Roland is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatába, amely hétfőn (ma) 20.45 órakor a szlovákok ellen fut ki a Groupama Arénában sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezőn.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Marco Rossi szövetségi kapitány és Sallai Roland a labdarúgó Nemzetek Ligájában játszott Magyarország - Görögország mérkőzés végén a Groupama Arénában 2018. szeptember 11-én.

A Bundesligában szereplő Freiburg magyar támadója hosszú ideig sérült volt, a nemzeti csapatban közel egy év után lép pályára újra, legutóbb tavaly októberben az észtek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen játszott.

A magyar válogatott kezdőcsapata: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Baráth Botond, Kádár Tamás - Kleinheisler László, Nagy Ádám - Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland - Szalai Ádám.

Közben megszületett a nap meglepetése a csoportban: az azeri válogatott döntetlent játszott a horvátokkal.

A magyar-szlovák meccsre hangolva azt írtuk korábban, hogy 1986 óta nem kezdett olyan jól a magyar válogatott selejtezősorozatot, mint most. A célba érés még így is távoli, de egy hétfő esti győzelem lelkileg is rendkívül sokat jelentene a megszerzett pontok mellett.