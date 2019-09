Marco Reus: Ne jöjjenek már folyton ezzel a mentális szarsággal!

A Bundesliga 5. fordulójának zárómeccsén a Borussia Dortmund 2-2-es döntetlent játszott az Eintracht Frankfurttal. Az újabb pontvesztés azért is lehet különösen fájadalmas a Dortmundnak, mert a 88. percben Thomas Delaney öngóljával egyenlített a Frankfurt.

A mérkőzés után az érthetően csalódott dormundi csapatkapitányt, Marco Reust csak még jobban felbosszantotta a Sky Sport riporterének kérdése. Ecki Heuser azt kérdezte Reustól, hogy mentális gondok okozzák-e a Dortmund botlásait, például az Union Berlin elleni 3-0-s vereséget, most is ez történt? Reusnál már kérdés feltevés is kicsapta a biztosítékot, és a válasszal egyáltalán nem fogta magát vissza:

Az idegeimre megy már ezzel. Kaptunk egy öngólt, ez mentális problémát sejtet? Hülyén védekeztünk a szituációban, ez igaz, de ne jöjjenek már folyton ezzel a mentális szarsággal! Minden héten ezt a baromságot hallgatom. Ez a hatékony védekezésről szól, és arról, hogy mindenki tisztában van vele, hogy a Frankfurt képes hátrányból visszakapaszkodni.

Ezután Reus azt is elmondta, hogy ő miként látja a Dortmund hibáit, és a pontvesztés okát:

Egyszerűen arról van szó, hogy az utolsó percekben jobban kell teljesítenünk. Nem tudom, hogy jött az egyenlítő találat, szerintem a bedobással magunkat sodortuk veszélybe. Ez nem történhetett volna meg.

De könyörgöm, ne jöjjenek már ezzel a mentális dologgal! Nincs köze ehhez, sok lehetőségünk lett volna gólokat szerezni. Nem lehet, hogy egy csapat kilencven percig folyamatosan uralja a találkozót. Máshol sem működik, szoktam meccseket is nézni.

Az elmúlt mérkőzések sem a Borussia Dortmundnak, sem Marco Reusnak nem sikerültek a legjobban. A Bajnokok Ligájában csak 0-0-s döntetlent játszottak hazai pályán a Barcelonával, pedig a helyzeteik alapján több góllal kellett volna nyerniük, sőt, Reus büntetőt is hibázott.

A bajnokságban 5 forduló után, 10 ponttal a harmadik helyen állnak a Bayern München és az RB Leipzig mögött. Szombaton a Werder Bremen ellen javíhatnak.

frankfurt-bvb

(via NSO)