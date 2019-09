Másodosztályú lesz a válogatott az NL-ben

Nehéz lesz a csoportunkból továbbjutni, de még ott a pótvizsga: a Nemzetek Ligája. De szerencse kell ahhoz is, hogy megmaradjon ez az esély: Szlovénia, Románia és Koszovó eredményeire is fokozottan figyelni kell. Matekóra, számolgatás, hogy lehet esélyünk a futball-Eb-re.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) átalakította a Nemzetek Ligája osztályait, a magyar válogatott a harmadik vonalból a másodikba került.

Az UEFA honlapjának keddi beszámolója szerint az A, B és C osztály mezőnye egyaránt 16 csapatos lesz a sorozat 2020/21-es idényében, míg korábban az első két osztályban csak 12-12 válogatott, a harmadikban pedig 15 szerepelt.

A változtatás azt jelenti, hogy az élvonaltól búcsúzó Németország, Izland, Horvátország és Lengyelország mégis a legjobbak között maradhat, és szintén nem esett ki a második vonalból Szlovákia, Törökország, Írország és Észak-Írország. A C osztályból feljutott négy csoportgyőztesen túl pedig a csoportmásodikak, így Magyarország is a második vonalba kerül át. A C osztályt a D-ből töltik fel úgy, hogy a legalsó ligában csak a sorozat első, 2018/19-es idényének hét leggyengébb csapata marad.

Az első három osztályban így négy darab négycsapatos csoportot alakítanak ki jövő március 3-án, az amszterdami sorsoláson, a D-ben pedig egy három- és egy négytagú csoport lesz. A csoportküzdelmeket jövő ősszel rendezik úgy, hogy szeptemberben, októberben és novemberben is egy-egy dupla fordulóra kerül sor. Az A osztály négy csoportgyőztese 2021 júniusában küzd meg egymással a négyes fináléban. (MTI)