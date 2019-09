80 méterről adott gólpasszt a Barcelona kapusa

Alighanem elhamarkodtuk, amikor a hétközi spanyol forduló után a hét legszebb jelenetének kiáltottuk ki Martin Ödegaard 30 méteres gólpasszát a Real Sociedad és az Alavés meccséről, szombaton ugyanis a Barcelona kapusának, Marc-André Ter Stegennek sikerült rátennie egy lapáttal a norvég passzára ebben a képzeletbeli versenyben, amikor messze saját térfeléről, legalább 80 méterre a másik kaputól adott gólpasszt Luis Suáreznek.

Az elmúlt hetekben helyenként akadozó formát mutató Barcelona ismét a sérült Lionel Messi nélkül játszott, de Ernesto Valverde több más alapembernek is pihenőt adott, így a fiatalok, illetve az eddig nem sok lehetőséget kapó játékosok közül Junior Firpo és Carles Pérez is befértek a kezdőcsapatba. Talán Messi hiánya miatt is váratlan helyről kellett a lendületet adó lökés a Barcelonának – ez végül a kapus Ter Stegentől jött, aki ráadásul a gyengébbik, bal lábával lőtte fel a labdát a középpályáról induló Luis Suáreznek.

Az uruguayi csatár nagy sprinttel futotta le a védőket, de a Getafe kapusát, a labdára kicsit későn induló David Soriát is megverte a futóversenyben, így a tizenhatos előteréből könnyedén emelhette át a kapust.

A Barcelona a második félidő legelején Junior Firpo góljával húzott el 2-0-ra, hogy aztán a hajrában azért izgulhassanak egy kicsit Clément Lenglet 82. percben összeszedett második piros lapja miatt. Az emberhátrányt végül megúszták, a 2-0-s győzelemmel pedig időszakosan felléptek a második helyre a Real Madrid mögé.

