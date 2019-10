Hadihajók állomásoznak Splitben az Eb-selejtezős stadion mellett

Az esti Horvátország-Magyarország Eb-selejtező mérkőzés kezdete előtt már órákkal megtelt a spliti Poljud Stadion környéke. Az 1979-es Mediterrán Játékokra épült, futurisztikus külsejű aréna körül a horvát szurkolók valódi fesztiválhangulatot teremtenek. A stadion keleti oldalánál végig sörsátrak és padok sorakoznak, a drukkerek csevapot sütnek miközben mindenhonnan szurkolói dalok szólnak. Ritka vendég errefelé a horvát válogatott, meg is adják a módját a visszatérésnek.

A magyar szurkolók egy kisebb csoportja már délelőtt óta a közeli Spaladium Aréna mellett kialakított szurkolói zónában várakozik, de ebben túl sok örömük nem lehetett, a környezet ugyanis elég lehangoló. A 2008-ban átadott, 11 ezres sportcsarnok egyik oldala (ami mellett a magyar szurkolók vannak), úgy néz ki, mintha a délszláv háború óta maradt volna úgy. A csupasz betonfal homlokzatból rengeteg acélsodrony áll ki, és a sportcsarnok ebből az irányból inkább hasonlít a csernobili atomerőmű egyik blokkjára.

Magyar ultrák várják az esti meccset Splitben

Az itt lévő magyar szurkolók igazán el sem hagyhatják ezt a lehangoló zónát, csak kisebb csoportokba verődve, rendőri kísérettel mehetnek át a szemközti bevásárlóközpontba. Az meccsre összesen 1500 magyart várnak, akiknek a nagyobb részük csak a meccs kezdete előtt nem sokkal fog ide érkezni. Innen a rendőrök egy pár perces sétával fogják őket a stadion déli szektoraihoz átkísérni. Délután a stadionban átestek a hangpróbán, pár perccel 5 után a himnuszokat is lejátszották, azokkal nem lesz baj, jó file-t készítettek be a horvátok.

A rendőri kíséret nem csak itt dukál, hanem már a városba érkezéskor is – az autópálya lehajtójában 20-30-asával gyűjtik a magyar rendszámú autókat, amiket aztán rendőrök kísérnek egy őrzött parkolóba, hogy elválasszák a magyar és a horvát szurkolókat. Utóbbiak egyébként dél után kezdtek gyülekezni a városban, és mivel a magyarokat elkülönítették, így az utcákon szinte csak piros, fehér kockás mezes horvátokkal találkozott stábunk másik fele.

A 18.45-ös kapunyitás előtt kicsivel elkezdtek szállingózni a magyar szurkolók is a stadion felé a szurkolói zónából, nem túl határozott rendőri kísérettel, láthatóan sem ők, sem a magyar szurkolók nem igazán tudták, mi is a terv, minket kérdeztek, hogy merre is az arra. A szúnyogok meglepően nagy étvággyal csípnek, hiába, vízközelben vagyunk.

A fokozott készültséget jelzi, hogy a stadiont nyugatról határoló öbölben a Horvát Haditengerészet két hajója is kikötött. A stadion felett rendőrségi helikopterek köröznek. De nem csak kívül, belül is készülnek a meccsre. A hazai szektorokat piros-fehér kockás élőkép fogja borítani, de a magyar szurkolók is különleges látvánnyal készülnek.

Borítókép: Hadihajók állomásoznak a spliti kikötőben a stadion közvetlen közelében a 2019. október 10-i horvát-magyar Eb-selejtező előtt. Fotó: Huszti István / Index