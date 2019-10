Beleszédült az Everton-játékos cseleibe a West Ham-védelem

A Premier League-ben tizennyolcadik Everton a West Ham ellen lépett pályára szombat kora délután, és az első félidőben egy olyan góllal szerzett vezetést, aminél kicsit olyan volt a védelme, mintha gombnyomásra lekapcsolták volna.

Theo Walcott ugratta ki a brazil Bernardot a leshatáron, aki átvette a labdát, és lőhetett is volna egyből. Valószínűleg erre számított a környékén álldogáló három West Ham-védő is, akik között inkább ide-oda húzogatni kezdte a labdát az Everton játákosa. A legjobb a 41-es számban látható Declan Rice volt, aki egy pillanatra egy másik dimenzióban érezhette magát ellenfele cseleitől, mert fordulnia kellett egyet, hogy felfogja, hol is van valójában a labda. Bernard végül az alapvonal felé tolta meg, és a kirohanó JImenez kapus a kapuba pöckölt.

Az Everton ezzel a góllal vezet a West Ham ellen.