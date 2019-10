Ilyen az, amikor Messi kikapcsolja magát

Gyenge meccset játszott a Barcelona Prágában szerda este a Bajnokok Ligájában, pedig nem úgy indult, hogy nehéz dolguk lesz. Messi már a harmadik percben remek gólt lőtt Arthur zseniális előkészítéséből.

A szünetig többször lezárhatta volna a mérkőzést a Barca, de Luis Suareznek teljesen homály napja volt, mindent kihagyott. Ennek ellenére a csapat azt gondolta, a második félidőt már le se kell játszania, "az öltözőben maradt" közhely nem írja le teljesen az értékelhetetlen produkciót.

A Slavia egyenlített, beszorította Messiéket, a hajrában pedig újra, úgy, mint egy hokimeccsen amikor emberelőnyben támad az egyik fél.

A második félidőben Messi is értelmezhetetlen dolgokat művelt. Jordi Alba keresztpassza ugyan kicsit hosszú volt, de az argentinnak így is be kellett volna fejeznie, ám túlfinomkodta, és lecsúszott a lábáról, melléemelte.

Második hibája abszolút megmagyarázhatatlan. Már a hosszabbításban, kettő az egyben vihették a labdát Suarezzel, Messinek egy rém egyszerű passzt kellett volna összehoznia, de az egyetlen árva védőnek sikerült odaadnia a labdát.

Mindezek ellenére a Barcelona egy mázlis öngóllal megnyerte a meccset 2-1-re. Most másfél hét szünet vár rájuk, a hétvégi Clasico ugyanis elmarad.