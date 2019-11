Megerősítette a Nemzet Sportnak adott interjúban Nagy Ádám, hogy rendbe jött a bokasérülése, nincs akadálya, hogy játsszon a Wales elleni sorsdöntő Eb-selejtezőn. Ha nyer a magyar válogatott, automatikusan kijut a jövő évi Európa-bajnokságra.

A magyar középpályás majdnem két hónapot hagyott ki sérülés miatt, többek között az Azerbajdzsán elleni selejtezőről is hiányzott. Klubjában, a Bristol City-ben egy hete játszott újra, az új Puskás Aréna pénteki nyitómeccsén pedig a 67. percben állt be. Bevallása szerint meccshiánnyal küzd; annak ellenére elfáradt pénteken, hogy csak csere volt.

Érdekesség, hogy a Bristol City-vel ugyanabban a stadionban játszott a Cardiff City ellen, amiben a keddi selejtezőt is rendezik.

Wales ellen hiányozni fog a védelemből Kádár Tamás, Korhut Mihály és Willi Orbán is. Nagy Ádám szerint ez még nem ok a pánikra, nincs olyan, hogy alapember, aki lehetőséget kap, mindent meg fog tenni a győzelemért. A két újoncot, Szalai Attilát és Nagy Zsoltot említette példaként, mindketten jól szálltak be az Uruguay elleni meccsen.

A2-1-re elveszített barátságos meccsről azt mondta, hogy jó és éles erőpróba volt.