Katar óceánjárókon szállásolja el a futball-vb szurkolóit

A 2022-es katari futball-világbajnokságon a szurkolók elszállásolását két óceánjáró hajóval is segíteni fogják egész egyszerűen azért, mert nincs elég szállodai kapacitása az országnak.

A 2,7 milliós Katar a futball-vb egy hónapja alatt egymillió turistára számít, és gyakorlatilag a fővárosban, Dohában fognak lakni, ahogy a résztvevő 32 csapat is. A vb-szervezők korábban is tudták, hogy nincs elég hely, számoltak is lakóhajókkal, most az egyik hajózási céggel le is szerződtek, hogy két hajójuk úszó hotellé váljon.

A két hajónak összesen négyezer kabinja lesz, valószínűleg legalább tízezer szurkoló lakhat majd rajtuk a dohai kikötőben. A szurkolókat majd buszok szállítják az egyik metróállomásra, ahonnan elérhetik a stadionokat. Jelenleg azonban a metróvonalak is csak részlegesen üzemelnek.

A torna másik nagy kérdése, hogy a szurkolók, hol ihatnak majd alkoholt, még nem tisztázott. Katarban csak nagyon korlátozottan lehet alkoholhoz jutni. Arról is lehetett hallani, hogy majd éppen hajókon lehet majd inni, de a szervezők erről egyelőre nem nyilatkoztak.

