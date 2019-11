Énekelve vonultak Cardiffban a magyar szurkolók

A futball-Eb-részvételről döntő selejtezőt játszik Cardiffban kedd este a magyar válogatott Wales ellen, a szurkolók pedig ennek megfelelően is kezelik a dolgot: rengetegen mentek ki a csapattal Cardiffbe, és tömött sorokban, énekelve vonultak az utcákon a stadion felé.

Magyar szurkolók énekelnek Cardiffban a Wales - Magyarország eb-selejtező előtt

A dolog természetesen a helyiek figyelmét is felkeltette, Twitterre is került fel videó a vonuló magyar menetről. A nagy lelkesedés egyébként a meccs kiemelt szerepe mellett talán annak is köszönhető, hogy az MLSZ bejelentette, hogy a lefújás után ingyen kiviszi a magyar drukkereket a reptérre.

A ma este 20.45-kor kezdődő Wales-Magyarországon a győztes kijut az Eb-re, a döntetlen pedig Szlovákiának lenne jó, már ha legyőzi a csoport leggyengébb tagját, a mindössze egy pontot gyűjtő Azerbajdzsánt. A meccsen Dzsudzsák a kezdőben lesz, amivel 108. válogatott meccsét játssza majd, ezzel beérve Király Gábort. A magyar válogatott kezdőjéről ebben a cikkben írtunk, a meccs előtti értékelésünket pedig itt olvashatják el: