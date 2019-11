A stadionunk már legyőzte Walest, most a pályán kéne nyerni

Már csak egyetlen csoport nyitott a labdarúgó-Eb-selejtezőkben, a mieinké. Horvátország már csoportelső, a másik továbbjutó helyre három ország pályázik. A ma este 20.45-től kezdődő Wales-Magyarországon a győztes kijut, a döntetlen Szlovákiának jó, ha legyőzi a csoport leggyengébb tagját, a mindössze egy pontot gyűjtő Azerbajdzsánt.

Nyilván ezért is fogalmazott úgy Marco Rossi szövetségi kapitány:

nem szeretné, hogy a szlovákok nevető harmadikként mennének tovább.

Könnyen elképzelhető a cardiffi látvány egy döntetlen után. Két rendkívül szomorú csapat vonul le, míg Nagyszombatban nagy ünneplés lesz. Volt egy olyan hoki-világbajnokság, amikor a svédek a szovjetekkel játszottak 1991-ben, és tudták, a döntetlennel Kanada lesz a világbajnok. Aztán Mats Sundin megindult körülbelül 10 perccel a vége előtt – Knézy Jenő közvetítésében: megforgatta Fetyiszovot, mint egy kezdőt –, és a kapuba lőtt, a svédek örülhettek. Nagyon nem gyakori a sportban, hogy egy döntetlen csak egy harmadik országnak jó. Inkább úgy szokott lenni, egy harmadik országnak is jó.

Most már nem ragoznánk hosszan, hogyan jutottunk el a mostani helyzetig , de ez a selejtezősorozat ismét bebizonyította: ha nem elég erős egy válogatott, akkor kiszolgáltatott a csekélységeknek, a szerencsének. Mert az, hogy van még B tervünk a Nemzetek Ligájában, egy görög öngólon múlt, amivel az észtek nyerni tudtak Athénban. Hogy most versenyben vagyunk, az pedig azon, hogy az azeriek egyébként szabályos gólját elvette a holland Higler játékvezető az utolsó percekben. Természetesen ide lehet még sorolni a szlovákok lesgólját is ellenünk, de alapigazság, hogy egy sorozatban, hosszú távon kiegyenlítődnek az erőviszonyok.

A már említett, Azerbajdzsán elleni hazai meccsen kívül épp a Wales elleni budapestit sikerült egyébként kapott gól nélkül lehoznia a csapatnak. A legfontosabb feladat most is az lenne, hogy újra kapott gól nélkül érjen véget a mérkőzés. Wales eddig két meccsen úszta meg: amikor a szlovákokat fogadták, és szombaton, Azerbajdzsánban.

13 Galéria: A magyar válogatott Walest is megverte Eb-selejtezőn Fotó: Huszti István / Index

A magyar védelem ebben az összeállításában még nem játszott, az viszont biztató, hogy a középpályára visszatérhet Nagy Ádám és Pátkai Máté, akik mindketten ott voltak, amikor legyőztük a horvátokat (2-1), és Walest (1-0). Sőt, utóbbi eredményes is volt mindkétszer.

A várható összeállítás: Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Lang, Nagy Zsolt – Nagy Ádám, Pátkai – Sallai, Szoboszlai, Dzsudzsák – Szalai.

Rossi a meccs előtt egy olasz mondást hozott példaként (Pulcinella secret), amire az internet azt a megfejtést adta, hogy nyílt titok, mi történik. Könyvből, a modellasztal mellett tudjuk, hogyan lehet megnyerni ezt a meccset egy jobb képességű csapattal szemben.

Nem lehet nagy távolság a csapatrészek között, mert azt kihasználják, a Manchester Unitedben játszó Daniel Jamesről azt mondta a kapitány, talán csak a világbajnok francia Mbappé rendelkezik olyan sebességgel, amire ő még az utolsó percekben is képes. James lőtte a szlovákok vereségét jelentő gólt még márciusban, 20 méterre a kaputól lecsapott egy labdára, a védő el sem hitte, hogy bajban van, elvitte előle, tolt egyet rajta, és már be is zúdította a kapu jobb alsó sarkába.

A játékosállomány, a hazai közönség értelemszerűen Wales mellett szól. A cserepadon is van csatáruk, aki a Schalkétól érkezett (Matondo). A walesi játékosok már nem csak az angol és másodosztályban villognak, bár hagyományosan először azt a piacot veszik célba. A középre lőtt labdákkal és a kipattanókkal a szlovák védelem is nagyon nehezen boldogult, pedig ott az Interből jött a védelem oszlopa.

A Real Madriddal BL-trófeákat nyerő Gareth Bale a legnagyobb sztár, de egyedül nem tud meccset nyerni, igen fontos, hogy kitől kap támogatást. Hogy mennyire pontos és elérhető labdákat adnak neki, mert az nem kérdés, bárki ellen képes futóversenyt nyerni, nem csak a magyar védőket tudná zavarba hozni.

a Juventus 28 éves középpályása, Aaron Ramsey is ott lehet a pályán, az ő duójuk az Európa-bajnokságon már bizonyított.

Az óvatos, taktikus, fegyelmezett játék lesz nálunk a mérvadó, mert minél tovább lesz döntetlen a meccs, nekünk addig az jó eredmény. Wales ugyanakkor le fog támadni, mert egyrészt bírni fogják erővel, másrészt nekik is kell a győzelem. Nagy különbség a júniusi első meccshez képest, hogy most egy fizikailag topon lévő ellenféllel szemben kell felvenni a versenyt, míg a nyáron ez nem így volt.

Június óta öt meccsből egyet nyertünk, ami nem jó előjel. Ahogy a múlt sem, Ausztria 1985-ös legyőzése óta nem sikerült komoly csapatot oda-vissza megverni.

A fogadóirodák így látják – H: 1,65 D: 3,9 V: 6. A hazai győzelem oddsa napok óta gyengül, ennek megfelelően a magyar sikerért egyre többet fizetnek. 2-1-es hazai győzelemre 9-szeres a szorzó, ezzel hirdetik a meccset Cardiffban.

Természetesen Walesnek is van gyenge pontja, nem olyan erősek, mint Horvátország vagy épp Uruguay. Sallai sebessége remélhetőleg zavart fog okozni, és Dzsudzsák valamint Szalai összjátékában is rejlik még tartalék. A sokszor hivatkozott horvátok és walesiek elleni meccsen a vonal mellől indította el egy meredek átadással Dzsudzsák Szalait, előbb gól lett, utóbb nem. De valami hasonló váratlanság kell most is, mert a gyömöszölésben a walesiek lesznek a jobbak.

Ha már a walesiek sárkányok, akkor mi legyünk oroszlánok

– ez is Rossi gondolata volt.

A walesiek amúgy nem játszottak jól nyomás alatt az előző két selejtezőben az utolsó meccseken, az írektől kikaptak 1-0-ra, így az Európa-bajnoki negyedik hely után nem mehettek vb-pótselejtezőre. A Nemzetek Ligájában is volt egy meccsük, amikor a győzelem segített volna rajtuk, de a dánok elvitték innen a pontokat.

Cardiffban 1999-re elkészült ugyan a világ egyik legjobb stadionja, a 75 ezres Millennium a belváros szívében, amelyben BL-döntőt is játszottak 2017-ben, de ma már nem az a válogatott otthona. 2000-től 2011-ig abban játszották a vb-selejtezőket, de a németek, oroszok mellett a finnek is legyőzték őket, és a 20 ezres vagy az azt sem elérő nézőszám cselekvésre késztette a vezetőket. Ezért inkább a most másodosztályú Cardiff City stadionját választották. Azóta nem is rendeztek válogatott meccset a nagy stadionban, az megmaradt a rögbinek.

A stadiont benevezték a 2020-es Eb-re is, de alulmaradt a versenyben, az akkor még csak maketten meglévő Puskás Aréna megelőzte.

15 Puskás Aréna a megnyitó Uruguay elleni mérkőzésen 2019. november 15-én Galéria: 2-1-es vereség Uruguaytól a Puskás Aréna nyitómeccsén (Fotó: Huszti István / Index)

A svédekkel, izraeliekkel, bolgárokkal, macedónokkal, fehéroroszokkal együtt nem kaptak Eb-meccset a walesiek. (November 30-án sorsolják majd az Eb-meccseket Bukarestben.)

Noha ők is egymás után lehetnek ott egy nagy tornán, ahogy a mieink, Cardiff nem ég a meccs lázában, ez a hétfő alapján megállapítható. A Sky riportere például azt emelte ki az edzésről, hogy a Nagy vezetéknév angolul mit jelent.

A kapitány, Ryan Giggs mindent megnyert a Manchester Uniteddel, de egyszer sem szerepelt nagy tornán a walesiekkel, edzőként azonban most ott lehet. Azt mondta a sorsolás után, hogy a második helyért majd ők és Szlovákia fog küzdeni. Tévedett, hármas versenyfutás lett, és mit nem adnánk érte, ha még nagyobb lenne a tévedés, és Magyarország lehetne ott 2020-ban.

