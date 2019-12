A Bayern ellen jött az év védése; Gulácsiék hajszálra az első helytől

A sérülése után visszatérő Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig majd átvette a vezetést a Bundesligában a 14. fordulóban, miután szombaton könnyedén verték 2-0-ra a Hoffenheim csapatát, ám a Borussia Mönchengladbach a Bayern München elleni utolsó perces fordítása miatt végül maradtak a második helyen.

A Leipziget a csatár Timo Werner repítette, a 23 éves támadó a 11. percben akcióból, egy kontra után, az 52. percben büntetőből talált be, a duplája után pedig Marcel Sabitzer is betalált. A végén csak szépíteni tudott a Hoffenheim, de Ermin Bičakčić gólja nem változtatott a három pont sorsán.

A Mönchengladbach és a Bayern meccsén a vendégek szerezték meg a vezetést az első félidő elején, akkor a csereként, a korán megsérült Corentin Tolisso helyére beálló Ivan Perišić talált be, de nem sokkal később egy szöglet után egyenlített a hazai csapat, Rami Bensebaini bólintott a hálóba. Az utolsó percben egy hazai kontra végén Javi Martínez szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a büntető mellett a második sárga lappal le is küldték a spanyol játékost, majd hogy tripla legyen a bosszú, a 'Gladbach a 11-esből megfordította a meccset Bensebaini második góljával, ami egyben a hazaiak első helyét is jelenti.

A Bayern a mérkőzés elején egyszer már nagyon közel járt a gólhoz, de a Mönchengladbach kapusa, Yann Sommer egy hajszállal még a vonalon tartott egy próbálkozást, megmentve csapatát a góltól. Sommer mozdulatára tényleg áll, hogy ujjheggyel hárított, de ha nem tapad ilyen jól a kesztyűje, akkor visszahúzás helyett akár a kapuba is lökhette volna a labdát.

Sommer egyébként a hajrában is bemutatott egy bravúrt, akkor a kapufa mellett, fél térden állva, lábbal mentett egy helyzetben, hogy 1-1-en tartsa az eredményt – ez jól is jött, hiszen később a hajrában nyerni tudtak.

A szombati játéknap legnagyobb győzelmét a Borussia Dortmund aratta, ők 5-0-ra ütötték ki a Fortuna Düsseldorfot, amivel a harmadik helyre ugrottak, a Bayern elé, ami a szombati vereséggel maradt az ötödik helyen.

Eredmények

Borussia Dortmund–Fortuna Düsseldorf 5–0

RB Leipzig –Hoffenheim 3 –1

Borussia Mönchengladbach –Bayern München 2 –1

Freiburg –Wolfsburg 1 –0

Augsburg –Mainz 05 2 –1

később: Bayer Leverkusen –Schalke 04 18.30

tabella