Halálos szabadrúgásainak titkáról beszélt Messi

A karrierje elején Samuel Eto'o-tól kapott tanácsokról, és a szabadrúgásai hátterében álló titokról is beszélt Lionel Messi, aki elmondta, sokat jelent számára, hogy ő a La Liga valaha volt legeredményesebb gólszerzője – írja a Marca.

Messi a lapnak a rekorddal kapcsolatban arról beszélt, hogy tudván, hogy mit jelent a spanyoloknak a La Liga, igazán különleges számára a dolog, és a számos rekordja közül is kiemelkedik. Messi persze eleinte nem ontotta olyan ütemben a gólokat, mint az elmúlt években, de korábbi csapattársa, Samuel Eto'o már a karrierje elején megmondta neki, hogy ahogy elkezdi értékesíteni a helyzeteit, be fog futni. A kameruni csatár nem a levegőbe beszélt: egykor ő is ebben a cipőben járt, de egy ponton átszakadt nála a gát, onnantól kezdve pedig nem volt megállás a gólgyártás terén.

Messi a halálos szabadrúgásairól is beszélt, melyek titka állítása szerint az, hogy az elmúlt években elkezdte megfigyelni, hogy elmozdul-e a kapus a rúgás előtt. Az argentin csatár elmondta, most már mindig megnézi, hogy lép-e a kapus, vagy sem, a sorfalra is jobban odafigyel, emellett pedig az edzéseken elkezdett dolgozni azon is, hogy pontosan hogy találja el a labdát.