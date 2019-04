Dárdai: Nevet szereztem, vannak ajánlataim

A sorrendben öt vereséget begyűjtő Hertha BSC vezetőedzője, Dárdai Pál a Nemzeti Sportnak beszélt a jelenlegi hullámvölgyről. Bántja, de az öltözőben nőtt fel, tudja, hogy előfordul ilyesmi. Ahhoz képest, hogy pont nélkül maradtak, eléggé kisimult az arca, ezt állapította meg. Mindez azért van, mert sohasem kapaszkodott kéz kézzel a kispadba.

"Abban biztos vagyok, ha elköszönünk egymástól, úriemberek módjára tesszük"

- jelentette ki, a játékosként rekordot jelentő 286 Bundesliga-meccsel rendelkező 43 éves magyar, aki a trénerek közt is már a harmadik a berlini örökrangsorban.

Dárdai rendre azt mondta, ha nem sikerülnek a dolgai az első csapattal, még mindig lehet egy hely neki a berlini utánpótlásban. A legkisebb fia 12 éves, akár lehetne az edzője is.

Ha pedig másként dönt, akkor jöhetnek az ajánlatai, mert a Hertha elmúlt négy szezonja miatt kelendő edzővé vált, nevet szerzett magának. Most is megerősítette, van néhány ajánlata.

Úgy tudjuk, egy Berlinhez közeli német csapat is érdeklődött nála, konkrét összeget is felajánlott neki. Olaszországból is keresték már, neves csapattól. Amikor a Hertha vezetői döntenek a sorsáról, ezt is mérlegre kell tenniük.

Úgy gondolja, hogy előbb a futballisták döntenek, csak később a vezetők. A játékosok azonban nem mondták egyszer sem neki, hogy valami nincs rendben, változtatni kellene.

Vasárnap amúgy a Hannovert fogadják Berlinben, egy győzelem nyugalmat hozhatna, és ha azon kívül még kétszer nyerne a fővárosi klub, akkor tavasszal 20 pontot szerezhetne, ami rekord Dárdai edzői időszakában.